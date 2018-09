Krpálek: Jsem v šoku. Mongol vyhrál, protože tu měl prezidenta

Jako kdyby ve fotbale rozhodl gól z jasného ofsajdu. Krpálek na MS v Baku ztratil bronz poté, co šel v prodloužení proti Ulzíbajarovi do chvatu a při přetočení se dotkl zády země. Záda na zemi znamenají většinou bod pro soupeře, jenže ne v případě, že se bojuje na zemi, v tzv. ne-waza. A přesně tak to bylo, protože Mongol v tu chvíli na tatami klečel. „Vím, že rozhodnutí mělo být jiné,“ líčil Krpálek v rozhovoru pro české novináře v Baku.

Jste pátý, bez medaile, po dvou sporných porážkách, jste hodně zklamaný?

„Kdybych před šampionátem věděl, že budu pátý, byl bych za to rád. Ale v tuhle chvíli jsem rozhodně hodně zklamaný, protože vím, že to takhle nemělo dopadnout. Vím, že rozhodnutí mělo být jiné. Nechci se na něco vymlouvat, měl jsem samozřejmě spoustu času na to vzít zápas do svých rukou a třeba ho ukončit před normálním časovým limitem. To se bohužel nestalo, šli jsme do prodloužení. Možná jsem se ho zbytečně dlouho snažil unavit.“

Jak si vysvětlujete rozhodnutí sudích, kteří navzdory zkoumání situace u videa ukončili zápas?

„V tuhle chvíli jsem z toho furt v šoku. Viděl jsem to video tolikrát, furt nechápu, proč tu techniku ohodnotili. Mongolec vlezl do chvatu seoi-nage, já jsem ten chvat obešel, Mongolec klečel na kolenou a já jsem přebíral celou tu situaci. Chtěl jsem hodit chvat sumi-gaeši, kdy jdu přes svoje záda. A jak jsem si lehal, tak oni vyhlásili wazari. Blbě jsem prohrál.“

Co vám v tu chvíli šlo hlavou?

„Já jsem nevěřil tomu, že by tohle mohli dát. Asi jsem byl úplně zaskočený, že i rozhodčí dá wazari, natož, že to nezruší ten za videem. Byl jsem z toho v šoku a v šoku budu asi hodně dlouho. Myslím si, že je to trošku i tím, že tady Mongolci měli prezidenta. Chtěli, aby jejich závodník získal medaili. Myslím, že tohle nemá se sportem nic společného. Pokud má člověk vyhrát, tak má vyhrát pořádně, a ne pomocí rozhodčích. To je můj pohled, třeba ne.“

Jak bude těžké na tohle zapomenout?

„Je to věc, která hrozně bolí. Člověk by skousnul, kdyby prohrál regulérně, upadl nějak normálně. Nedivil bych se, kdyby byla doba, kdy nejsou videokamery, když to nemůžou stopnout a podívat se na to. Ale když tahle technika je a můžou se na to podívat, o to víc mě to mrzí. Myslím si, že se zavedla spousta nových pravidel, které trochu judu škodí. Mrzet mě to bude dlouho, já budu muset jet dál, budu muset trénovat, znovu se připravovat. Turnajů bude na podzim spousta. Doufám, že tuhle zášť, kdy se mi nepodařilo získat medaile, si vynahradím někde jinde.“

Jak hodnotíte předchozí čtvrtfinálovou porážku s Ázerbájdžáncem Ušangim Kokaurim, kdy rozhodčí ohodnotili soupeřův kontr?

„To byla ode mě tak obrovská chyba, že to by se stávat nemělo. Soupeř nemohl skoro ani stát a já jsem se zbytečně hrnul do chvatu. Chtěl jsem zápas ukončit a zbytečně jsem prohrál. Samozřejmě, byla to sporná situace. Když jsem to viděl na videu, doma se takovéhle situace dávají…. Možná, kdybych neprohrál v tomhle zápase, ostatní zápasy by vypadaly taky jinak. Ale tak to je, judo takové je. Já budu muset vstát ze země, připravit se na další turnaj a ukázat se v jiném světle.“

Ovlivnila první porážka vaši taktiku v následném boji o bronz s Mongolem Ulzíbajarem?

„Já si myslím, že tenhle zápas se v tom taky promítl. Nechtěl jsem se úplně do ničeho hnát. Chtěl jsem soupeře unavit a teprve potom něco dělat. Ale on byl plný síly celou dobu, do něčeho vlézt bylo hodně riskantní. Na druhou stranu, mohl jsem zápas takticky vyhrát jenom na tresty, ale nemyslím si, že by to bylo hezké judo. Já jsem samozřejmě hodit chtěl. Šance se tam naskytla, já jsem do toho vlezl a rozhodčí to ohodnotil, jak to ohodnotil.“

Kde vezmete další motivaci, kterou budete potřebovat k dalším turnajům začínající olympijské kvalifikace?

„Samozřejmě, tohle bude bolet dlouho. Přece jenom, tam šlo o medaili z mistrovství světa, kterou jsem hodně chtěl. Nastupoval jsem tady jako mistr Evropy v téhle váze. Medaili jsem chtěl hrozně moc, bohužel dneska mi to dvakrát nesedlo. Když zhodnotím všechny zápasy, prostě jsem se nepral dobře. V každém zápase jsem upadl. Nebylo to ode mě pěkné judo. Musím říct, že před mistrovství světa jsem se cítil mnohem líp než potom na žíněnce. Cítil jsem, že dělám spoustu chyb, na které jsem doplatil. Na druhou stranu jsem rád, že se mi podařilo porazit lidi, z kterých jsem měl obrovské obavy (Krpálek v prvních kolech porazil Nizozemce Grola a Mongola Naidana – pozn. red.).“

Které turnaje máte teď v plánu?

„Já si myslím, že se s trenéry domluvíme, že využiju přípravy, kterou jsem absolvoval kvůli mistrovství světa a v nejbližší době nějaký turnaj objedu. Určitě budu startovat na Grand Slamu v Ósace, pravděpodobně na Grand Slamu v Abu Zabí a s největší pravděpodobností za čtrnáct dní na Grand Prix v Mexiku.“