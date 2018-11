Vacenovská se vrátila ze stínu a rodný klub senzačně nakopla v Lize mistrů

„Je to pro nás obrovský úspěch,“ radoval se hodonínský trenér Jaroslav Mikeska. „Největší podíl na cenném vítězství měla Iveta, která sehrála neuvěřitelné utkání! Hrála jako v nejlepší reprezentační formě a navíc hrozně uvolněně. Han Ying nikdy neporazila, až dnes, neskutečný večer.“

Iveta Vacenovská v pátém setu rozhodujícího zápasu odvracela dva mečboly. Majitelku stříbrné medaile z olympijské soutěže družstev (2016) porazila 13:11 a posunula Hodonín mezi osmičku nejlepších v Lize mistrů. Splnila si sen, i kvůli tomu se vrátila do rodného klubu.

„Hodonín se mě snažil zlákat už pár let nazpět, ale nebyla jsem na to zralá a připravená,“ vysvětlovala Vacenovská na začátku sezony pro iDnes.cz. „Připadala jsem si moc na očích. Snažila jsem se nabrat v mezičase energii a ponechat si výkonnost na takové úrovni, abych jim byla platná a splnila to, proč si mě koupili:“

Bývalá juniorská mistryně Evropy (2003), vítězka Ligy mistrů (2009, Linec Frochsberg), bronzová z mistrovství Evropy družstev (2009) a dvojnásobná účastnice olympijských her (2012 a 2016) už ukončila reprezentační kariéru. Potřebovala si odpočinout, nabrat novou energii. Hrála ligu ve Francii, v Ostravě pak začala pomáhat i s trénováním dětí.

A takhle vypadala radost po postupovém zápase • Foto SKST Hodonín

„Byla jsem jakoby ve stínu, maximálně mi to vyhovovalo,“ popisovala. „Celou dobu jsem říkala, že bych kariéru chtěla ukončit tady. Po olympiádě (2016) jsem z celého toho kolotoče chtěla vyskočit, odpočinout si. Kdybych tehdy z Lince šla rovnou do Hodonína, jak mě lákali, tak by na mě chodili lidé, byl by to velký tlak. Dva roky jsem si však odpočinula, nikdo mě tolik nesledoval, a nastala vhodná doba pro návrat.“

Do Hodonína dojíždí Vacenovská z Ostravy, i v rodném klubu pomáhá s výchovou mladých talentů. Sama už trénuje jen jednou týdně. „Mé rozhodnutí skončit s reprezentací platí, pořád si na tom trvám. Stres mi nechybí,“ pousmála se. „Kdybych chtěla konkurovat špičce, musela bych trénovat víc, a stejně nevím, jestli bych dosáhla lepších výsledků, než jsem dřív měla. Tím pádem motivace znovu reprezentovat klesá.“

V Lize mistrů má naopak motivaci obrovskou. Ráda by tým SKST Mart Hodonín – STAVOIMPEX posunula ještě dál. A velmi zajímavý pro ni bude i poslední letošní zápas ve skupině Ligy mistrů, v pátek 30. listopadu Hodonín hostí právě její bývalý klub LZ Linec Froschberg.

LIGA MISTRŮ

TARNOBRZEG - HODONÍN 1:3

Han Ying – Guo Ruichen 3:0 (8, 5, 3), Viktoria Pavlovičová – Iveta Vacenovská 0:3 (-6, -9, -4), Elizabeta Samarová - Natalia Partyková 1:3 (6, -11, -14, -4), Han Ying - Iveta Vacenovská 2:3 (6, -8, -8, 6, -11)