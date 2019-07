Vítězný maraton! Softbalistky dělí výhra od olympijské kvalifikace | iSport.cz

Tři zápasy během jediného dne, tři výhry. České softbalistky zvládly na mistrovství Evropy v Ostravě a Frýdku-Místku nabitý program. Porazily Belgii (10:0) i Francii (9:0), vyhrály skupinu a vítězně vstoupily i do nadstavby proti Španělsku (10:3). Od elitní šestky a postupu do finální olympijské kvalifikace je dělí jediné vítězství. Urvat ho mohou už dnes, kdy v Ostravě hrají proti Velké Británii (11.45) a Irsku (20.45). „Hlavně se na to musíme pořádně vyspat, pro tohle jsme tady přijely, těšíme se. Bude to super,“ věří Julie Coufalová.