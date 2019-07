Vytáhnout taháky! Softbalistky chtějí elitu překvapit unikátní pomůckou | iSport.cz

„To jsou taháky na obranné signály,“ popisuje netradiční pomůcku vnitřní polařka Tereza Jakešová. „Trenér Vojta (Albrecht) vybírá, co má naše nadhazovačka házet, posílá jí to číselným kódem a my pak v tabulce luštíme, co od ní přiletí. Sice to vypadá, že se díváme na hodinky, ale dopředu se připravujeme na možné herní situace.“

Na potítku mají softbalistky pod igelitovým obalem lísteček se 180 kombinacemi. „Každá nadhazovačka má udělanou na míru svoji kartičku, aby to nešlo rozkódovat,“ líčí trenér Albrecht. „Jsou na ní informace, jaký typ nadhozu na soupeřky zrovna házet.“

Typ nadhozu vybere právě trenér Albrecht. Vychází z široké databáze elitních soupeřek, které si realizační tým v přípravě nasbíral a zpracoval pomocí unikátního softwaru. Podle nasbíraných dat pak trenér dopředu odhaduje, jaký typ nadhozu pálkařce nejméně sedí. Pak pošle signál do hřiště. „Catcher a nadhazovačka mají možnost volbu odmítnout, ale většinou to akceptují,“ usmívá se Albrecht. „Musím k tomu mít nadhazovače, který to přesně plní a dokáže dát přesný nadhoz.“

Na vybraný nadhoz se musí rychle připravit i hráčky ve vnitřním poli. K tomu jim právě slouží tahák na ruce. Vyčtou z něj, kam by mohl míč letět. „Chce to trochu cvik, přece jenom, toho času tam před nadhozem není moc,“ říká Jakešová, která hrává na druhé metě. „Ale už to celkem zvládám i vnímat,“ zasměje se.

Podobně nastudované mají i nejlepší nadhazovačky. „Víme třeba na šedesát procent, že nadhazovačka z Nizozemska hází za plného stavu klesavý nadhoz,“ říká Albrecht. „A taky sledujeme, jak soupeř hraje v obraně. Když bude vyrovnaný stav, zda hrají ulívky a podobně. Data samozřejmě sbíráme i teď na mistrovství Evropy, abychom je mohli použít v kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu. I proto čekám, že ve finiši mistrovství se bude dost taktizovat.“