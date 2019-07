Italské ranařky sází homeruny. Jsou neskutečné, vrátíme jim to, věří Bláhová | iSport.cz

„Není to náhoda, že jim to takhle lítá, mají agresivní švihy a jdou do toho po hlavě,“ říká česká nadhazovačka Martina Bláhová. Italské bombardérky držela tři směny na uzdě, společně s obranou jim nepovolila jediný hit. Jenže ve čtvrté směně rozjela kanonádu třímetovým odpalem Laura Vignaová a homerunem ji hned podpořila Piancastelliová.

Jaké to je, jít nadhazovat proti takovým ranařkám?

„Hodně těžké, ale já si zápas strašně užila. Měla jsem klapky na očích, vůbec jsem nevěděla, kdo jde na pálku, jenom jsem plnila úkoly trenéra. Tři směny to vycházelo, pak se do toho bohužel Piancastelliová opřela a letělo to hodně daleko.“

Tři směny jste ovšem Italky držela na nule (po čtvrté směně za stavu 0:3 Bláhovou na nadhozu vystřídala Humhejová).

„Ony sice pálily, kontaktovaly mě, ale holky hrály skvěle v obraně. Nějakou dobu jsme s nimi držely krok, ale bez bodů se vyhrát nedá. Zlomový moment byl jejich třímetový odpal ve čtvrté směně a homerun. Pak začaly strašně agresivně švihat, šly po homerunech, bylo těžké je zastavit.“

V čem je jejich síla na pálce?

„Není to náhoda, že jim to takhle lítá, mají agresivní švihy, jdou do toho po hlavě. Hodně z nich hrálo v Americe, jsou na pálce neskutečné.“

Jakou roli v tom hraje sebevědomí?

„Velkou, jsou hodně sebevědomé. Prakticky už myslí, že jsou na olympiádě, ale my je v kvalifikaci zastavíme. (usmívá se) Předpokládaly jsme, že na nás nedají svou nejlepší nadhazovačku, nakonec Gretu Cecchetti vytáhli. Je to jejich jednička. Nám se na ni nepodařilo skoro nic, byly jsme jen párkrát na metách, měly jsme dva hity. Ale máme na čem pracovat. Víme, co hází, všechny pálkařky si to na ni zkusily, tak to věřím ještě natrénujeme a příště to dáme.“

Vnímáte tento zápas jako plus a poučení do olympijské kvalifikace?

„Ano, tak to beru. Ukázaly nám to nejlepší, co mají a udělaly chybu.“

Na šampionátu to teď před zápasy s Francií (čtvrtek 18.30) a Nizozemím (pátek 20.45) vypadá na zápas o bronz. Jak velkou je pro vás medaile motivací?

„Medaili chceme, je to velká motivace. V roce 2017 se nám to nepodařilo (Češky skončily čtvrté). Navíc doma před svými fanoušky, to by byl skvělý pocit. Uvidíme, možná se to ještě nějak zamotá. Teď chceme porazit Francii a uvidíme.“