5000 nadhozů od chlapů i Američanek! Softbalistky pálí na olympijský sen | iSport.cz

V Evropsko-Africké kvalifikaci v Nizozemském Utrechtu se utká osm týmů. Na olympiádu postoupí pouze vítěz. Češky se ve skupině B střetnou s Itálií, Francií a Botswanou, první zápas hrají v úterý proti Francii (16). Ve skupině A jsou Nizozemsko, Velká Británie, Španělsko a Jihoafrická republika.

České softbalistky jdou do kvalifikace jako čtvrtý nejlepší tým Evropy. Na nedávném šampionátu v Ostravě podlehly zlatým Italkám 0:10, stříbrným Nizozemkám 2:6 a bronzovým Britkám 0:2. Největší problémy měly v těchto zápasech s pálkou. Proto se na ni v přípravě zaměřily nejvíc.

Na závěrečnou fázi tréninků tak přiletěly dvě Američanky z nejvyšší univerzitní Divize 1, na softbalistky házela také pětice mužů. Cílem bylo nasimulovat nadhozy Italky Grety Cecchettiové, Nizozemky Evy Voortmanové a Britky Georginy Corrickové – tedy nejlepších nadhazovaček mistrovství Evropy.

„Myslím, že se jim to dařilo velmi dobře, kvalita, kterou jsme měli na tréninku, byla vysoká. Pálkařky měly velmi těžký trénink,“ pochvaloval si trenér Albrecht. „Potřebovaly jsme, aby se trénink co nejvíce podobal zápasům,“ doplnila Veronika Klimplová. „Bylo to opravdu náročné, i když na nadhozy od mužů jsem už byla zvyklá. Myslím, že jsme společně skvěle nasimulovali přesně to, co trenéři chtěli.“

V přípravě znovu pomáhal i unikátní software a data o nejlepších soupeřkách, která český tým v sezoně a na šampionátu nastřádal. „Z dat, která máme, už můžeme určit různé tendence a prvky, co se opakují, hodnotu to má,“ věří trenér. „Pálkařky budou vědět, co za určitého stavu soupeřky hází a nadhazovačky dostanou informace, jaké typy nadhozů dělá pálkařkám potíže.“

PROGRAM KVALIFIKACE

Úterý 23. července: Česko - Francie (16)

Středa 24. července: Česko - Itálie (16)

Čtvrtek 25. července: Česko - Botswana (16)

Pátek 26. a sobota 27. července: finálová skupina pro 4 nejlepší (16 a 19)