Softbalová senzace: mladí nováčci z Břeclavi útočí na extraligové finále! | iSport.cz

Průměrný věk břeclavských softbalistů je osmnáct let. Talentovaní mladíčci jsou nebývale sehraní, však také spolu vyrůstali v jednom klubu. Tedy nejprve softbal hráli v rámci zájmového skautského kroužku, až po několika letech se z toho stala ryze sportovní záležitost. „Kluci jsou spolu od mala, někteří stále vyráží do přírody na výlety. Vyrůstali spolu v duchu skautských myšlenek, drží při sobě,“ popisoval trenér Borbély s úsměvem, pak však zvážní… „V těch hráčích vidím obrovskou perspektivu pro český softbal. Vím, že se minimálně čtyři pět hráčů dostane do elitního mužského výběru.“

V základní části si připsali 12 vítězství, soupeřům nasázeli celkem 198 úspěšných odpalů do pole, což z nich dělá druhý nejúspěšnější tým. Locos Břeclav dominuje na nadhozu, soupeřům rozdali 322 strikeotů. A hlavně ve čtvrtfinále porazili břeclavští velké favority – Hroši Havlíčkův Brod, několikanásobné domácí mistry. „Naší výhodou je rychlost. Od prvních kol extraligy byly z toho ostatní týmy zaskočené. Některé odpaly dokážou naši polaři zachytit včas tak, jak by nikdo jiný u nás nedokázal,“ popisoval Borbély. A v ještě v jedné disciplíně Břeclav vyniká, v počtu ukradených met. To ale není všechno…

„Mě nejvíce překvapuje jejich neskutečná píle v tréninku. S něčím podobným jsem se nesetkal. Naši hráči se každý všední den schází o půl sedmé před školou a trénují nadhozy. Po dosáhnutí cíle si dávají ještě vyšší laťku, těžší. Ničeho se nebojí,“ doplnil trenér Borbély. Právě z Břeclavi pochází Michal Holobrádek, největší hvězda českého týmu na letošním mistrovství světa v Praze a Havlíčkově Brodě. A právě nadhazovače Holobrádka jeho bývalí spoluhráči přehráli. „Kluci mu chtěli ukázat, že břeclavský softbalu má vysokou úroveň. Obrovsky se proti němu namotivovali,“ popisoval trenér Borbély.

Přitom Locos v posledních zápasech základní části prohrál s Havlíčkovým Brodem suverénním způsobem. „Jenže to jsme už brali jako přípravu na play-off. Už tehdy jsme věděli, že zkoušíme nadhozy, které nejsou vhodné pro každého pálkaře a zkoumali jsme, co s nimi budou dělat,“ rozhovořil se trenér Borbély o další přednosti břeclavského týmu. A tou je skauting, příprava na soupeře. „Dost se tomu věnujeme. Neexistuje perfektní hráč, každý má nějakou slabinu a díru ve švihu. Hledáme strategie, jak postupovat na každého pálkaře. Dobrý hráč vycítí, že mu trefujeme jeho slabé místo a bojuje s tím. Hrajeme s ním šachovou partii a zaútočíme v pravou chvíli.“

Inspirace Hollywoodem

Břeclavského trenéra inspiruje hollywoodský film Moneyball s Brade Pittem v hlavní roli. Snímek o baseballových statistikách, které vedení MLB týmu využívá při skautingu hráčů. „To my fungujeme jako stará škola. Všechno mám zapsané na papírech, máme zmapovaný každý nadhoz za určitého stavu a jaké má pálkař tendence. Doma mám krabice plné papírů,“ směje se trenér Borbély. Podobně se v Břeclavi připravují také na sobotní duel proti Chomutovu, stačí získat jednu výhru a senzace bude dokonána.

„Máme obrovskou výhodu, musíme však vztyčit prst, aby to kluci nepřehnali. Musíme být vyrovnaní v každém odpale a chytu,“ dodal Borbély z Locos Břeclav, který táhne nadhazovač a pálkař Lukáš Kubát, Luděk Opluštil a 16letý nadhazovač Jakub Osička. Dostanou se břeclavští nováčci do extraligového finále?