Peter Wright: ze dna k titulu mistra světa. Zrození hada s čírem | iSport.cz

Petr Wright oslavuje postup do dalšího kola MS • Profimedia.cz

Petr Wright oslavuje postup do dalšího kola MS • Profimedia.cz

Na ten moment nikdy nezapomene. Skotský šipkař Peter Wright se 1. ledna 2020 krátce po 22 hodině (SEZČ) postavil na odhodovou čáru v londýnském Alexandra Palace a třetí šipkou trefil double 10. Ukončil tak finálovou bitvu se světovou jedničkou Nizozemcem Michaelem van Gerwenem a po výhře 7:3 na sety se stal poprvé v kariéře mistrem světa organizace PDC.

Hned na podiu začaly se „Snakebitem“ cloumat obrovské emoce, do očí mu vyhrkly slzy. Jakoby mu během jedné sekundy proběhl hlavou celý jeho příběh. Nechybělo totiž moc a populární chlapík s čírem na hlavě ukončil z finančních důvodů svou kariéru. Kdoví, jak by vše dopadlo, kdyby za ním nestála v těžkých chvílích manželka Joanne. Oba se teď mohou radovat nejen z obrovského úspěchu, ale také výhry 500 000 liber (15 milionů korun). „Nikdy se nevzdávej. Ať už jde o cokoliv,“ vzkázal Wright, když přebíral šek.

Šipky vydělaly oblíbenému Skotovi již 3,3 milionu liber (99 milionů korun). Wrightova cesta na vrchol však byla plná útrap a bojů. Poznal i to, jaké je to být na dně.

Wright se narodil v roce 1970 ve Skotsku, ale od svých pěti let žil v Londýně, kam se přestěhoval se svou matkou, která zde chtěla začít nový život. První šipky se mu v rukou objevily v 13 letech. „Dostal jsem svou první sadu k narozeninám. Ale terč byl moc drahý, tak jsem začal házet na strom,“ vzpomíná.

O dva roky později se stal členem prvního hospodského týmu. Následně prožil slibnou juniorskou kariéru a v roce 1995 se kvalifikoval poprvé na mistrovství světa. Tehdy ještě jako běžně oblečený hráč bez číra, díky kterému ho v současné době znají šipkařští fanoušci po celém světě, nestačil na tehdejší jedničku Richieho Burnetta (1:3). Po této porážce se Wright otočil k šipkám zády.

Místo hraní dal přednost běžné práci. Myl okna, demoloval betonová oplocení, pracoval na stavbách. „Žil jsem asi za 14 liber týdně,“ prozradil v jednom z dřívějších rozhovorů. Nějakou dobu byl i nezaměstnaný, až přišel rok 2007 a Grand Slam of Darts.

„Uvědomil jsem si, že jsem porazil většinu hráčů, které jsem ten večer sledoval v televizi. Šipky byly vždycky ve mně. Promluvil jsem si o tom s manželkou a ona na mě vsadila. Použila peníze ze svého salonu, krátce před Vánoci jej zavřela a začala se mnou objíždět turnaje,“ prozradil, za co vděčí své ženě.

Během prvního roku ale vydělal pouze 1 200 liber a jeho sebedůvěra byla minimální. „Nebylo to moc, ale nikdy jsem neměl nikoho, kdo by mě i tak podporoval nebo povzbuzoval,“ děkoval své ženě. A právě v ten moment mu Joanne opět výrazně pomohla. Začala mu na hlavě vytvářet barevně hodně divoké účesy. Krátce na to přišly na řadu také extravagantní košile a následně i kalhoty. Společně vytvořili jakousi novou identitu tohoto jinak stydlivého muže, který o sobě neustále pochyboval.

Právě tak se zrodil „Snakebite“. Namísto v sebe nevěřícího hráče se od té doby objevoval před terčem chlap převlečený do jiné kůže, připravený kohokoliv uštknout. „Podívejte na toho klauna,“ slýchal v prvopočátcích. Nakonec se ale právě i díky své vizáži vryl do hlav šipkařskému světu.

Postupně si zvyšoval sebevědomí výhrami nad těmi nejlepšími hráči a v roce 2014 se poprvé probojoval do finále mistrovství světa, čímž byla definitivně zachráněna jeho kariéra. „Do té doby jsme žili hodně na hraně a chtěli to zabalit,“ přiznal.

Mistrem se ale nestal, podlehl Van Gerwenovi 4:7 a vypadalo to, že je odsouzený k tomu, být věčně druhý, když prohrál 10 z 11 velkých finále. Dokonce se o něm začalo mluvit jako o uchazeči, ne šampionovi.

Wright se ale nevzdal a postupnými kroky posouval svou karieru dál a dál. Dostal se do Premier League a v roce 2017 vyhrál svůj první velký turnaj – UK Open. Největšího úspěchu ale dosáhl nyní, když se 1. ledna stal mistrem světa organizace PDC.

„Zhruba devadesát procent úspěchu dělá mentalita, dalších deset procent je trénink. Pokud vaše hlava není v pořádku, může vás to rychle srazit k zemi. Pokud si věřím, vyhraji. Je to snadné,“ tvrdí šipkařský šampion Peter Wright.