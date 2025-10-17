Oktagon 78 v německé televizi RTL. Promotér: Novu vynásobte dvaceti. Přinese až tři miliony diváků
Česko-slovenská MMA organizace Oktagon dominuje německé scéně a o víkendu ji čeká další velký milník v expanzi. Hlavní dva zápasy sobotního turnaje Oktagon 78 odvysílá tamní největší televize RTL na svém největším kanále. Již několik akcí černo-žluté ligy se objevilo na internetových přenosech stanice RTL+. Teď se však dostane před několikamilionové publikum. „Čtyřikrát až pětkrát bychom se na hlavním RTL objevit mohli, což pro nás znamenalo obrovský zlom,“ vypráví o možné budoucnosti spolumajitel organizace Pavol Neruda v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Po turnajích na fotbalových stadionech, pyramidách Tipsport Gamechanger a rozšíření za hranice Česka a Slovenska čeká Oktagon další velký milník. Sobotní turnaj s pořadovým číslem 78 představí MMA rekordnímu počtu diváků v sousedním Německu.
Jak významné je pro vás nejen sobotní představení na RTL, ale celková spolupráce s tímto médiem?
„Začátek této spolupráce byl jedním z nejvýznamnějším momentů naší historie. Pro nás, co žijeme v Česku a na Slovensku, je nepředstavitelné, o jak velkou platformu se jedná. Českou televizi Nova vynásobte dvaceti. Je až neuvěřitelné, jak skvělé máme vztahy. Vidí v Oktagonu velký potenciál a hodně do něj investují. Točí o nás dokument, dávají nás do všech relací a na popularitě v Německu se to extrémně podepisuje. RTL jako důvěryhodná značka v podstatě přesvědčuje německé diváky, že Oktagon je kvalitní a bezpečná zábava. Teď nás postaví do hlavního vysílání mezinárodní stanice. Bude to poprvé v historii, co tam bude MMA. Zákonem je však dané, že vysílání může probíhat až po jedenácté, takže se připojíme až na dva poslední zápasy.“
Bylo těžké přesvědčit samotné RTL, že pro ně bude výhodné vysílat MMA, které ještě donedávna vůbec nepatřilo mezi německé mainstreamové sporty?
„Naštěstí ne. Právě ten manažer, se kterým se bavíme, před patnácti lety objevil potenciál v boxu a dostal ho na obrazovky RTL. Tento samý člověk našel nás, taky v nás spatřil potenciál, a proto šla naše vyjednávání a následná spolupráce tak hladce. Viděl, jak moc jeho vlastní syn Oktagon miluje, a tak pochopil, že přesně díky nám získá mladé diváky.“
Televize běžně mají odhady očekávané sledovanosti. Kolik diváků bude sobotní Oktagon sledovat?
„Dva až tři miliony, to je realistický scénář. Pro nás je to skvělé číslo. Dobrý bundesligový zápas sleduje 1,1 milionu diváků.“
Myslíte si, že pokud uspějete, bude každý váš následující turnaj Oktagonu v Německu vysílaný na hlavním kanále RTL?
„Ano. Pokud ne každý, tak určitě ty velké. Čtyřikrát až pětkrát bychom se na hlavním RTL objevit mohli, což by pro nás znamenalo obrovský zlom. Naše relevance by opět vyletěla. Mluvíme přeci o druhém největším mediálním domě Evropy po BBC. Postaví nás to do mnohem lepší pozice ve zraku neměckých fanoušků, sponzorů a při dalším vyjednávání o televizních právech. Budeme se bavit o úplně jiných částkách. Jde o to, aby tyto dva zápasy dopadly dobře. Je to MMA, může se taky stát, že první skončí zraněním, druhý finišem po pár sekundách a diváci z toho nebudou mít žádný zážitek. Ideální by byla parádní bitva s výhrou domácího.“
To musí ale na domácí aktéry Alinu Dalaslanovou a Christiana Eckerlina vytvářet extrémní tlak, ne?
„Ano, musí být obrovský. Cítíme ho všichni. Máme za sebou hromadu schůzek a jednání. Je to zásadně jiné než před ostatními turnaji. Co se týče Eckerlina, ten podobný tlak zažil při posledním zápase, kdy byl zase tváří celé akce a neustál to (prohrál s Robertem Pukačem ve 3. kole KO), což je pro něj ale velice cenná zkušenost. Teď už se nepoblázní. Nesmí, protože v sázce je všechno, jeho pověst i popularita. Jeho soupeř mezitím neriskuje vůbec nic. V případě Aliny vůbec netuším. V profesionálním MMA není ještě ani rok a už je z ní hvězda. Uvidíme, jak se s tím popasuje.“
Alina přeroste Německo a bude hvězdou celé Evropy
Netvoří to ale tlak také na vás promotéry, abyste Eckerlina, svou hlavní hvězdu v Německu, udrželi na vítězné vlně tím, že mu budete stavět hodně hratelné soupeře, jako je veterán Ivica Trušček s bilancí 44 výher a 39 proher?
„Takhle to vůbec nevnímá. Trušček je extrémně nebezpečný borec. Rozhodně to není pytel, který by si budoval bilanci na nějakých ňoumech. Nastupoval s opravdu kvalitními soupeři. Nemá na sobě žádný tlak, přijde do klece uvolněný a může se vrhnout po Eckerlinovi po hlavě. Čekám strhující bitvu. Kdybychom někdy postavili našim hvězdám pytle, diváci by to přeci poznali, nefungovalo by to. Eckerlin to bude mít sakra těžké.“
Eckerlin byl hlavní tváří při vůbec prvním turnaji Oktagonu v Německu i při následné mega akci na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu. Je mu 38 let, dříve či později odejde do důchodu. Kdo poté převezme jeho roli tahouna německé scény? Může jím být třeba Dalaslanová?
„Ano, rozhodně. Alina přeroste Německo a bude hvězdou celé Evropy. Jen musí ustát tlak, který se na ní bude čím dál tím víc valit.“
Jak těžké je udržet si mladé a takto kvalitní bojovníky, aby neodešli do UFC?
„V tuto chvíli jsme pro ně nejlepší stanice. Kdyby odešli do UFC, jejich popularita by klesla. UFC není tak aktivní a nedělá turnaje v Německu, teoreticky tam může uspořádat jeden ročně. Zatím to pro Dalaslanovou nebo třeba Holzera nedává smysl. Pokud se ale jejich kariéra vyvine tak jako Losenemu Keitovi, který v Oktagonu dosáhl všeho a porazil každého, pak už přijde čas UFC. Ani jeden z nich ale nyní nemá na to, aby dokázal konkurovat bojovníkům ze světové top 10. Pokud při vstupu nejednáte o přímém vstupu na špičku divize UFC, ani tam nechoďte. Ztratíte se v moři dalších bojovníků a vaše hvězda pohasne.“
Namísto Dalaslanové měl být na pozici druhého hlavního zápasu Frederic Vosgröne. O přesunutí jeho zápasu na nižší pozici se mluví jako o trestu za jeho slovní výpady proti organizaci.
„Byla to shoda okolností a také nejistota při promování turnaje vzhledem k jeho výrokům (žádost o zrušení smlouvy, poznámka redakce). Alina dává větší smysl a chceme, aby reprezentovala MMA v momentě, kdy se na něj poprvé podívají miliony lidí.“
Jaké vztahy teď mezi vámi a Vosgrönem panují?
„Srovnalo se to a máme vztahy na úrovni jako dřív. Měli jsme několik schůzek, nebylo to hned. Ondra (Novotný) nad tím strávil spoustu času a trpělivosti. Fanoušci to podle mě řešili mnohem více emočně než my. Při osobním jednání po určitém čase, kdy hlavy zchladnou, je to vždy věcnější a dokážeme se v pohodě domluvit. Navíc víme, jak jsou naše smlouvy nastavené a v čem jsme silní. Stačilo jen počkat, až se vlny uklidní, a vyříkali jsme si to.“