Předplatné

Jarolím začíná v Karviné: Hezká výzva, chci hrát kombinačně. S kapitánem se zná z Liberce

Nový trenér Karviné Marek Jarolím
Nový trenér Karviné Marek JarolímZdroj: MFK Karviná
Bývalý trenér Karviné Martin Hyský už je v Plzni
Bývalý trenér Karviné Martin Hyský už je v Plzni
Fotbalisté Pardubic doma přivítali Karvinou
Fotbalisté Pardubic doma přivítali Karvinou
Fotbalisté Karviné slaví gól proti Pardubicím
Fotbalisté Karviné slaví gól proti Pardubicím
Albert Labík z Karviné v souboji o míč se Samuelem Šimkem
9
Fotogalerie
Daniel Fekets
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Do soutěžního zápasu skočí jen tři dny poté, co se definitivně upsal Karviné. Marka Jarolíma nic jednoduchého nečeká, při své trenérské premiéře v Chance Lize vyzve olomouckou Sigmu. Dokáže navázat na úžasnou práci svého předchůdce Martina Hyského? „Karviná je hezká výzva, a proto se ten krok dopředu dělal trochu snadněji. Měl jsem poměrně rychle jasno, práce v Karviné mě láká,“ líčí jednačtyřicetiletý kouč pro klubový web.

Slezané pod vedením Martina Hyského bavili. Primárně herně a většinou i výsledkově. V minulé sezoně brali po základní části osmé místo a k tomu navíc vylepšili klubový rekord v počtu získaných bodů v nejvyšší soutěži.

Dobře našlápnuto mají i nyní, v jedenácti odehraných kolech uzmuli patnáct bodů a elitní šestce jsou na dostřel. V průběhu reprezentační pauzy však v Karviné řešili očekávaný a nevyhnutelný třesk. Hyský se dohodl v Plzni, kde podepsal tříletý kontrakt. Na jeho místo naopak nastoupil Marek Jarolím, nováček mezi prvoligovými trenéry.

„V mém případě převážila možnost budování týmu a celkové klubové zázemí. Karviná mě v poslední době prostě zaujala. V neposlední řadě byl také důležitý názor rodiny. Dostal jsem zelenou, za což jsem moc rád,“ pokyvuje Jarolím v rozhovoru pro karvinské webové stránky.

Bývalý záložník Slavie, Plzně či Jablonce začal s trénováním prakticky hned po konci aktivní kariéry. Otrkal se v mládežnických strukturách Slavie, kde mezi lety 2020 až 2023 dostal na povel B-tým. Chvíli se pak objevil po boku Davida Holoubka v Mladé Boleslavi, následně si ale plácl s druholigovou Jihlavou. Složitou situaci tam ustál, Vysočinu dovedl k záchraně.

Nyní už patří Karviné, kde potkává i bývalé svěřence. „Honzu Chytrého jsem vedl v Jihlavě, do Karviné odešel v létě. Ze Slavie znám Alberta Labíka, Kubu Křišťana a Ebrimu Singhateha. Labase jsem trénoval asi čtyři roky, znám ho od jeho třinácti let. A některé kluky znám jen z trávníku. Jako soupeře jsem potkával ve Varnsdorfu třeba Dennyho Samka,“ vzpomíná Jarolím.

Text pokračuje pod grafikou.

Nový kouč MFK hrával i za Liberec, kde mimo jiné nastupoval se současným karvinským kapitánem Jiřím Fleišmanem. „Klobouk dolů před Flaškou. Už na prvním tréninku bylo vidět, že je to srdcař, dříč a fotbal má fakt rád. Důležitá je i jeho vítězná mentalita, zkušenosti a také to, že mu drží zdraví. Jsem rád a mám radost, že se znovu potkáváme v jednom týmu. Myslím si, že by mohl být i mojí prodlouženou rukou v kabině v rámci komunikace,“ říká člen slavné fotbalové rodiny.

Synovec bývalého reprezentačního kouče si do Karviné přivádí i parťáky z Jihlavy, asistovat mu budou Pavel Němec a trenér brankářů Tomáš Pokorný. „S Pavlem i Tomášem jsme sehraní a můžeme se o sebe opřít. Sedli jsme si také lidsky, fungují mezi námi automatismy. Věděl jsem hned, že do Karviné přivádím pracovité lidi, kteří mají co nabídnout. Určitě je to pro mě win-win situace,“ má jasno.

Z Hyského realizačního týmu zůstává Marek Bielan. „Dokázal tady zachránit ligu přes baráž, byl součástí i předchozího realizačního týmu a může mi předávat různé poznatky a postřehy. Jsem rád, že je tady s námi. Poznávat se budeme za pochodu,“ líčí Jarolím.

Nastolené a dobře fungující principy se ve Slezsku měnit nebudou. „Určitě chci hrát kombinačně, ale v určitých fázích hry budu chtít třeba vidět jiné věci než doteď. Určitě ale chci, aby náš fotbal bavil samotné hráče i fanoušky. A musíme mít výsledky, to je jasné,“ doplňuje Jarolím.

Hráči, kteří v sezoně 2025/26 nastoupili nejčastěji v karvinské základní sestavě
11 - Dávid Krčík, Albert Labík
10 - Jakub Lapeš, Abdallah Gning
9 - Sahmkou Camara
8 - Ebrima Singhateh, Denny Samko
7 - Jiří Fleišman, Aboubacar Traore
6 - Alexandr Bužek, Sebastian Boháč
5 - Emmanuel Ayaosi, Rok Štorman,
4 - David Planka
3 - Jan Chytrý, Ousmane Condé
2 - Kristián Vallo, Samuel Šigut, Filip Vecheta
1 - Vladimír Neuman, Jakub Křišťan

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů