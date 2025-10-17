Jarolím začíná v Karviné: Hezká výzva, chci hrát kombinačně. S kapitánem se zná z Liberce
Do soutěžního zápasu skočí jen tři dny poté, co se definitivně upsal Karviné. Marka Jarolíma nic jednoduchého nečeká, při své trenérské premiéře v Chance Lize vyzve olomouckou Sigmu. Dokáže navázat na úžasnou práci svého předchůdce Martina Hyského? „Karviná je hezká výzva, a proto se ten krok dopředu dělal trochu snadněji. Měl jsem poměrně rychle jasno, práce v Karviné mě láká,“ líčí jednačtyřicetiletý kouč pro klubový web.
Slezané pod vedením Martina Hyského bavili. Primárně herně a většinou i výsledkově. V minulé sezoně brali po základní části osmé místo a k tomu navíc vylepšili klubový rekord v počtu získaných bodů v nejvyšší soutěži.
Dobře našlápnuto mají i nyní, v jedenácti odehraných kolech uzmuli patnáct bodů a elitní šestce jsou na dostřel. V průběhu reprezentační pauzy však v Karviné řešili očekávaný a nevyhnutelný třesk. Hyský se dohodl v Plzni, kde podepsal tříletý kontrakt. Na jeho místo naopak nastoupil Marek Jarolím, nováček mezi prvoligovými trenéry.
„V mém případě převážila možnost budování týmu a celkové klubové zázemí. Karviná mě v poslední době prostě zaujala. V neposlední řadě byl také důležitý názor rodiny. Dostal jsem zelenou, za což jsem moc rád,“ pokyvuje Jarolím v rozhovoru pro karvinské webové stránky.
Bývalý záložník Slavie, Plzně či Jablonce začal s trénováním prakticky hned po konci aktivní kariéry. Otrkal se v mládežnických strukturách Slavie, kde mezi lety 2020 až 2023 dostal na povel B-tým. Chvíli se pak objevil po boku Davida Holoubka v Mladé Boleslavi, následně si ale plácl s druholigovou Jihlavou. Složitou situaci tam ustál, Vysočinu dovedl k záchraně.
Nyní už patří Karviné, kde potkává i bývalé svěřence. „Honzu Chytrého jsem vedl v Jihlavě, do Karviné odešel v létě. Ze Slavie znám Alberta Labíka, Kubu Křišťana a Ebrimu Singhateha. Labase jsem trénoval asi čtyři roky, znám ho od jeho třinácti let. A některé kluky znám jen z trávníku. Jako soupeře jsem potkával ve Varnsdorfu třeba Dennyho Samka,“ vzpomíná Jarolím.
Nový kouč MFK hrával i za Liberec, kde mimo jiné nastupoval se současným karvinským kapitánem Jiřím Fleišmanem. „Klobouk dolů před Flaškou. Už na prvním tréninku bylo vidět, že je to srdcař, dříč a fotbal má fakt rád. Důležitá je i jeho vítězná mentalita, zkušenosti a také to, že mu drží zdraví. Jsem rád a mám radost, že se znovu potkáváme v jednom týmu. Myslím si, že by mohl být i mojí prodlouženou rukou v kabině v rámci komunikace,“ říká člen slavné fotbalové rodiny.
Synovec bývalého reprezentačního kouče si do Karviné přivádí i parťáky z Jihlavy, asistovat mu budou Pavel Němec a trenér brankářů Tomáš Pokorný. „S Pavlem i Tomášem jsme sehraní a můžeme se o sebe opřít. Sedli jsme si také lidsky, fungují mezi námi automatismy. Věděl jsem hned, že do Karviné přivádím pracovité lidi, kteří mají co nabídnout. Určitě je to pro mě win-win situace,“ má jasno.
Z Hyského realizačního týmu zůstává Marek Bielan. „Dokázal tady zachránit ligu přes baráž, byl součástí i předchozího realizačního týmu a může mi předávat různé poznatky a postřehy. Jsem rád, že je tady s námi. Poznávat se budeme za pochodu,“ líčí Jarolím.
Nastolené a dobře fungující principy se ve Slezsku měnit nebudou. „Určitě chci hrát kombinačně, ale v určitých fázích hry budu chtít třeba vidět jiné věci než doteď. Určitě ale chci, aby náš fotbal bavil samotné hráče i fanoušky. A musíme mít výsledky, to je jasné,“ doplňuje Jarolím.
Hráči, kteří v sezoně 2025/26 nastoupili nejčastěji v karvinské základní sestavě
11 - Dávid Krčík, Albert Labík
10 - Jakub Lapeš, Abdallah Gning
9 - Sahmkou Camara
8 - Ebrima Singhateh, Denny Samko
7 - Jiří Fleišman, Aboubacar Traore
6 - Alexandr Bužek, Sebastian Boháč
5 - Emmanuel Ayaosi, Rok Štorman,
4 - David Planka
3 - Jan Chytrý, Ousmane Condé
2 - Kristián Vallo, Samuel Šigut, Filip Vecheta
1 - Vladimír Neuman, Jakub Křišťan
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu