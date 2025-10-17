Předplatné

Co čekat od Hyského: porodní bolesti, změny formací i větší risk. Koho přivést z Karviné?

Změnit se teď musí oba: Hyský i Plzeň. Co nové rozestavení a přetržená linka se Slavií? • Zdroj: isportTV
Martin Hyský je trenérem Plzně
Čtyři ze šestnácti chyb vedoucím ke střele nastalo ve vlastním vápně Karviné
V počtu přihrávek mezi řadami dominuje Dávid Krčík lize
Trenér Martin Hyský
Trenér Karviné Martin Hyský zůstává dál v hledáčku Plzně
V angažování trenéra Martina Hyského do Plzně hraje výraznou roli i Slavia
Bartoloměj Černík
Chance Liga
ANALÝZA SPORTU | Do Plzně přichází změna s velkým Z. Za pouhý rok a čtvrt Martin Hyský ohromil fotbalovou Chance Ligu atraktivním pojetím hry, které ve skromných podmínkách Karviné zároveň přineslo i solidní úspěchy. Nyní míří o jednu, možná spíš o dvě úrovně výš. Co je vlastně Hyského filozofie, jak moc se liší od hry Miroslava Koubka a bude ji padesátiletý kouč schopný implementovat i v Plzni? Analýza Sportu hledá odpovědi.

Miroslav Koubek a Martin Hyský jsou z jiného těsta, to rozhodně. A není to věkovým rozdílem 24 let. V zásadě největší rozdíl mezi oběma stratégy je implementace týmové DNA. Koubek dal Plzni mnohé charakteristické rysy, které se nemění, ale byl více taktickým chameleonem. Dokázal ušít taktiku na míru všem soupeřům.

Kouč Karviné? Nastavil jasné principy a jasnou filozofii, od které neodmítl ustoupit prakticky v žádném případě. Říkejte tomu tvrdohlavost či sebevědomí, ale Karviná zkrátka i proti tuzemským gigantům hrála otevřeně, svůj fotbal. A většinou z toho byly výprasky.

Když se ale podíváme na styly koučů pohledem dat,

