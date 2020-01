Opožděná revoluce. ČUS věří ve víc peněz, Hniličkův cíl je procento z rozpočtu | iSport.cz

O hodně víc peněz. A rychleji. To si slibuje Česká unie sportu od nové Národní sportovní agentury, která se pod vedením Milana Hniličky chystá na převzetí vlády nad českým sportem. Cílem je dostat se z loňských 7 miliard korun do roku 2025 na hranici procenta výdajů státního rozpočtu, což může být až 20 miliard korun.

Posílení postavení sportu a s tím spojené naděje na vyšší státní podporu vidí Česká unie sportu v nové Národní sportovní agentuře. Úřad vzniknul vloni 1. srpna a od příštího roku bude mít na starosti rozdělování dotací pro sportovní prostředí. Český sport získal samostatný orgán státní správy poprvé od května 1990.

„Bohužel, revoluce ve sportu začíná až po třiceti letech,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. „Je významné, že se po třiceti letech pomohlo vyřídit orgán státní správy pro český sport. Bude reprezentovat český sport na vládní i mezinárodní úrovni. V našich představách je stále ministerstvo, ale jsme rádi, že poslanci prosadili tuhle složitou věc v parlamentu a byla přijata novela zákona o podpoře sportu, která zřídila Národní sportovní agenturu.“

Vývoj financování sportu (v miliardách korun) 2020 7,25 2019 7 2018 5,4 2017 5,6 2016 3,7 2015 3 2014 3 2013 3 2012 3 2011 1,9

Jedním z hlavních úkolů nového úřadu bude zvýšit objem financování sportu ze státního rozpočtu. Vloni šlo do sportu sedm miliard korun, což byl proti roku 2015 víc než dvojnásobek. Letos rozdělí do sportu ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy 7,25 miliard, z dalších zdrojů se do sportu dostane další miliarda. Cílem pro další léta je ale dostat se minimálně na úroveň podpory kultury, která činí čtrnáct miliard.

„Stává se ze mě bojovník za rozpočet. Jsme opravdu sportovní národ, týká se to každého z nás. Nerozumím tomu, proč tak obrovský fenomén, jako je sport, má polovinu rozpočtu, co má kultura,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Cílem pro dalších pět let je dostat se do roku 2025 na úroveň jednoho procenta státního rozpočtu, jak to slibuje vládní koncepce podpory sportu. To by mohlo znamenat nárůst podpory až na 20 miliard korun.

„Vycházíme z koncepce přijaté vládou. Budeme připravovat dvouleté akční plány. Součástí koncepce je i postupné navyšování rozpočtu do sportu až na jedno procento ze státního rozpočtu v roce 2025. Bereme to jako naši povinnost, musíme o to bojovat,“ říká Hnilička. „Budeme se snažit sport dál propagovat, ten rozpočet potřebujeme vyšší. Připravujeme taková pravidla, aby bylo jasné, kam peníze jdou.“

Současná podpora sportu je ve výši přibližně půl procenta státního rozpočtu. Hnilička předpokládá, že se finanční prostředky pro sport budou každým rokem zvyšovat o desetinu procenta na jedno procento v roce 2025.

„Mezitím musíme připravit jasné programy včetně alokací. Pokud dostaneme nárůst peněz, vidím to na poměr sedmdesát ku třiceti ve prospěch investic,“ řekl Hnilička. „Máme zanedbaná stará sportoviště a je potřeba vytvořit nová. Většina peněz by měla jít do investic. A budeme se věnovat dorovnání poměru kolektivních sportů vůči individuálním.“

Hniličkova agentura se v současnosti připravuje na to, aby péči o český sport převzala. Vznikající aparát se na přelomu ledna a února bude stěhovat do nového sídla v Harfa Office Parku vedle pražské O2 areny.

Úředníci připravují investiční programy pro příští rok, které budou vyhlášeny letos na podzim. Prvním novým programem, který bude předložen ministerstvu financí ke schválení, bude investiční program Kabina, který je určený pro obce do 3000 obyvatel. „Chceme začít u těch nejmenších, jde o opravy infrastruktury do 500 000 korun,“ vysvětlil Hnilička.

„V závěsu máme připraveny regionální sportoviště – sportovní haly bazény, hokejové haly, atletická hřiště. Chceme navázat na programy ministerstva školství. Prostředí je zvyklé na dotační programy, které se za poslední dva roky rozhýbaly, chtěli bychom je upravit tak, aby byly uživatelsky výhodné pro žadatele.“

Agentura se také bude snažit zrychlit systém vyplácení dotací. Před třemi lety se kvůli zpožděnému vyplácení z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mnoho klubů i svazů dostalo do kritické situace. Vloni se zase zdržovalo vyplácení peněz z programu Můj klub.

„Můj klub není úplně optimálně nastaven, nejhorší je doba vypořádání a vyplacení dotace. Vloni nám to zasáhlo do prosince, což se nesmí opakovat,“ uvedl Hnilička.

CO SI ČUS SLIBUJE OD NOVÉ AGENTURY

VÍC PENĚZ

Ještě v roce 2011 nedostával český sport ani dvě miliardy korun. Teď je na úrovni 7 – 8 miliard. Cílem je dostat se do pěti let na jedno procento výdajů státního rozpočtu, což může být až 20 miliard korun. „Nám bude stačit, když vlády splní, co bylo přijato v koncepci podporu sportu do roku 2025,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta.

NOVÁ INFRASTRUKTURA

Nárůst finanční podpory by se měl projevit v zásadní rekonstrukci sportovní infrastruktury, jejíž průměrné stáří je 48 let. „Nemáme jediný fotbalový stadion, který by odpovídal nejvyšším mezinárodním standardům. Nemáme velodromy, nemáme pro skokany na lyžích můstky, máme jednu desetimetrovou věž. Není jediná basketbalová nebo volejbalová hala s nejvyšším mezinárodním standardem,“ říká Jansta.

VÍC SPORTUJÍCÍCH LIDÍ

Větší podporu chce ČUS využít k zvýšení počtu pravidelně sportujících lidí ze současného milionu na milion a půl. „Nechceme, aby peníze šly do svazů, ale do škol a dalších zařízení jako jsou mateřské školky, aby se sport stal jednou ze základních celonárodních hodnot,“ říká Jansta.

PODPORA TRENÉRŮ

Peníze mají mířit také ke kvalifikovaným trenérům. ČUS usiluje o tři hodiny týdně v rámci tělesné výchovy na základních školách a dvě hodiny týdně spontánního hraní sportovních her v rámci školních družin. „V zahraničí nás mají za exoty. Vědí, že se tady o sport staráme většinou naprosto zadarmo. Tento stav musí skončit,“ říká Jansta.