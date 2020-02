Unikátní virtuální závod KPŽ a ROUVY. Srovnejte se s hvězdami | iSport.cz

Již na začátku ledna byly spuštěny vyjížďky GROUP RIDES, které umožnily všem cyklistům společné virtuální vyjížďky na atraktivních světových tratích a navíc pod profesionálním vedením. Ambasadoři ROUVY a KPŽ tak určovali z trenažerů tempo například v americkém Canyonville, britském Fred Whitton Sunny nebo klasickém výjezdu na Passo dello Stelvio.

Česká softwarová aplikace ROUVY, která je paradoxně známá především v Americe a západoevropských zemích, si však pomyslný vrchol zimní sezony ponechala právě na závod 20. února.

Ve SKI BIKE Centru Radotín se sejdou osobnosti v čele Kristiánem Hynkem, Ondřejem Cinkem, Karlou Štěpánovou, Ondřejem Synkem, Tomášem Višňovským nebo Janou Pichlíkovou. Akce je však určena také pro širokou veřejnost.

Díky softwaru ROUVY si můžete na trenažéru projet úžasné světové tratě... • Foto Archiv

Všichni příznivci na místě si budou moct vyzkoušet svou formu v mini závodě BEAT THE BEST, v rámci kterého je na připravených trenažerech bude čekat minutovou trať a souboj s těmi nejlepšími.

Následně pak budou mít možnost fandit sportovním osobnostem v online závodu na trase Šumavského MTB maratonu. „Trať se natáčela v rámci loňského ročníku, závodníci se opravdu prostřednictvím obrazovek ocitnou přímo na šumavských cestách. Těší nás, že si závodní trať projedou špičková cyklistická jména a třeba také olympijský medailista ve veslování Ondřej Synek. Fanoušci kdekoliv po světě budou moct jejich závodění pozorovat před aplikace Rouvy online,“ přibližuje akci ředitel komunikace spolupořádající agentury Petr Čech Sport Tomáš Pravenec.

Ještě před exhibičním závodem osobností bude o čtvrtečním odpoledni spuštěn veřejný online závod na trase Šumavského MTB maratonu, kterého se může účastnit každý, kdo je v aplikaci přihlášen. „Všichni sportovci tak budou moct svůj dosažený čas porovnat s profesionály,“ doplňuje Pravenec, který zároveň zve na samotnou akci všechny diváky cyklistického sportu: „Vstup je zdarma, programem bude provázet Tomáš Hauptvogel. Návštěvníci se mohou těšit na welcome drink i možnost setkání se sportovními osobnostmi, především si však budou moct sami ozkoušet svoji aktuální formu nebo jen fandit v rámci unikátního závodu. Každý si přijde na své a my se na všechny moc těšíme.“

PROGRAM:

18:00 Oficiální start akce

18:30 BEAT THE BEST, závod na trenažerech na 1 minutu

19:00 Úvodní slovo

19:15 Autogramiáda přítomných sportovců

20:00 Hlavní závod

20:20 Vložený závod BEAT THE BEST, závod na trenažerech na 1 minutu

21:15 Vyhlášení výsledků hlavního programu

21:30 Ukončení oficiálního programu a volná zábava

22:30 Konec akce