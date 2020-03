Přežila jsem, smála se drobná squashistka po bitvě s Výtiskem | iSport.cz

„Hrajeme doma, atmosféra bude jistě výborná. Věřím, že nás publikem požene za titulem,“ hlásí devatenáctiletý Byrtus, juniorský mistr Evropy z roku 2019, který patří k největším talentům českého squashe. „Chci tady vyhrát!“ Když to slyšel nedaleko sedící David Mekbib, aktuální český lídr a šampion ze dvou předešlých let, jen se pousmál. „Ale já se směju pořád,“ reagoval Mekbib pohotově.

I on se může v Ostravě cítit skoro jako doma. Stejně jako další favorité šampionátu Anna Serme nebo Jakub Solnický se narodil a začínal v nedaleké Opavě. „Všichni jsme v opavském AB prošli rukama trenéra Karla Wankeho, který v současnosti trénuje děti ve FAJNE,“ připomněl Solnický. „Pak jsme se rozprchli. Já do Ostravy, Daniel do Brna a Anička do Francie.“

Vítkovický útočník Ondřej Roman v duelu s dvojnásobným šampionem Danielem Mekbibem

Mistrovství republiky se v Ostravě naposledy hrálo v roce 2014. Zatímco Byrtus byl tehdy v ochozech jako třináctiletý teenager a sbíral podpisy nejlepších hráčů, Anna Serme už slavila svoji první medaili. „Získala jsem bronz, mám na to super vzpomínky. I proto se na mistrovství v Ostravě těším.“

Před šampionátem si Serme a Mekbib zatrénovali s vítkovickými hokejisty. Jan Výtisk a Ondřej Roman si vyzkoušeli squash na špičkové úrovni. A drželi se statečně. „Záhul, Anička mě moc nešetřila,“ pousmál se Výtisk. „Nechal jsem tam úplně všechno.“

Drobná Anna Serme si na exhibiční duel s železným mužem Výtiskem vzala ochranné brýle, ale po pár míčích je mohla odložit. I bez svých nejjedovatějších úderů vyhrála 11:6. „Nejdřív jsem se trochu bála, abych od Honzy nedostala nějaký hit, ale bylo to v pohodě, přežila jsem,“ smála se squashistka. „A taky jsem se od něho naučila, že když je nouze, můžu si raketu přehodit do druhé ruky. To mě na jeho stylu zaujalo.“

Mistrovství bude mít i charitativní podtext. V rámci akce Maraton MARS na podporu léčby roztroušené sklerózy věnuje pořádající klub nadačnímu fondu za každý zápas 11+9 korun. „Výsledek 11:9 je ve squashi nejběžnější, pevně věříme, že se ke sbírce přidají i hráči a diváci,“ dodal Dobroslav Vlček z pořádajícího Ostrava squash klubu.

VÍKENDOVÝ PROGRAM ŠAMPIONÁTU

SOBOTA

Ženy semifinále 16-18 hodin

Muži semifinále 18-20 hodin

NEDĚLE

Ženy a muži o bronz 12-14 hodin

Ženy a muži finále 14-16 hodin

(hraje se v SC FAJNE v Ostravě-Porubě)