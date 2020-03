Šílené vyloučení ex-hvězdy Arsenalu. Adebayor takhle sestřelil soupeře! | iSport.cz

Vypadalo to, jako by si spletl fotbal s některým z bojových umění. Emmanuel Adebayor, útočník, který prošel Arsenalem, Manchesterem City, Tottenhamem či Realem Madrid, zatím čeká na svůj první střelecký zásah v dresu Olimpia Asunción, kterému se v únoru upsal poté, co byl po prosincovém skončení štace v tureckém Kayserisporu bez angažmá. Pozornost na sebe upoutal ale jinak – „karate kopem“.

Tožan, který strávil přes deset let v Premier League, se v 72. minutě utkání Copa Libertadores (jihoamerická Liga mistrů) proti Defensa y Justicia pokoušel zpracovat dlouhý nákop, ale místo sestřelil svou kopačkou soupeře Justicia, kterého zasáhl do oblasti ramene. Bylo štěstím, že netrefil jeho obličej, moc nechybělo.

Adebayor si svou chybu okamžitě uvědomil a začal zdvihat ruce na znamení toho, že toto nechtěl udělat. Soucit ale u rozhodčího nevyvolal, ten mu ukázal červenou kartu a poslal ho předčasně do sprch.

Rázem se objevily reakce fanoušků, kteří Adebayora začali přirovnávat k postavám z bojové hry Mortal Kombat, další zase v nadsázce psali o tom, jak se rychle dokázal přizpůsobit jihoamerickému stylu fotbalu.

Pro 36letého útočníka mohlo být potěšující alespoň to, že jeho spoluhráči dokázali utkání dovést k vítěznému konci (2:1). „Těžký zápas. Skvělý týmový duch a vítězství chlapců Olimpia Asunción. Jsem smutný, že jsem musel hřiště opustit dříve po výzvě Jackieho Chana. Nikdy nebylo mým cílem soupeře zranit a jsem proto velmi rád, že je v pořádku,“ reagoval na svém Twitteru Adebayor.

SEA, tough game today! What a great team spirit, and what a win boys @elclubolimpia. Sad to leave the pitch early on a Jackie Chan challenge. It was never my intention to hurt my opponent, And I am glad he is okay 🤜🏾👏🏾🙏🏾⭐️❤️🤜🏾🙌🏾#GodFirst #teamSEA #25 #SEAAsuncion #Lifesgood pic.twitter.com/TqruWfqtKm