Ponižující! Kouč Kluže čelí kritice. Předvedl, jak extrémně obejít pravidla | iSport.cz

Obešel pravidla, spustil vlnu kritiky. Kouč Kluže Dan Petrescu v utkání play off rumunské ligy poslal proti Gaz Metanu do základní jedenáctky dva tuzemské hráče do 21 let, což vyžadují tamní regule, ale hned po pár sekundách hry bylo vše jinak. Jednoho z mladíků vystřídal už po necelé půlminutě zkušenějším hráčem, což vzbudilo negativní ohlas.

Pravidla v nejvyšší rumunské fotbalové soutěži znějí jasně. V základní jedenáctce musejí být minimálně dva tuzemští hráči ve věku do 21 let.

Je sice obvyklé, že mladíci jsou často střídáni již v prvním poločase, odehrají většinou patnáct až třicet minut. Kouč Kluže Dan Petrescu ale ukázal v utkání 2. kola skupiny o titul na hřišti Gaz Metanu, kde mimo jiné působí český záložník Lukáš Droppa, extrémní variantu, jak regule obejít.

V základní sestavě CFR skutečně byli dva mladíci. Valentin Costache, jedenadvacetileté křídlo, a teprve osmnáctiletý debutant Razvan Fica. Druhý jmenovaný se však stal obětí filigránského plánu trenéra Petresca.

Uběhlo pouhých 10 sekund, kdy došlo k prvnímu přerušení hry po faulu jednoho z domácích hráčů. Fica se nestihl ani dotknout míče, když v tom se u postranní čáry objevil čtvrtý rozhodčí se světelnou tabulí v ruce a po jeho boku stál člen klužského realizačního týmu a také záložník Constantin Paun-Alexandru, který právě osmnáctiletého mladíka vystřídal.

What's the fastest substitution ever? CFR Cluj manager Dan Petrescu replaced 18-year-old Alin Fica after 23 seconds today! The boy didn't even touched the ball. #Liga1 (1/2)pic.twitter.com/ftRvUMCMKi — Alecs Stam (@AlecsStam) March 9, 2020

Kouč Petrescu, který během své hráčské kariéry působil například i v londýnské Chelsea, po zápase uznal, že byl v rozpacích, zda střídání tímto způsobem provést. „Pravidla mě ale donutila to takto udělat,“ uvedl. „Nelíbí se mi, co jsem udělal, shodil jsem jeho sebevědomí. Ale máme na lavičce mnoho cenných hráčů, je to pro mě těžké. To, jaký byl jeho debut, nebylo dobré pro něj, ani pro fotbal,“ řekl k Ficovi.

Za bleskurychlé střídání se na Petresca snesla vlna kritiky. Jeho tah je vnímán jako ponižující a ztrapňující. „Všichni ho za to musíme kritizovat. Jeho zájmem je mít zkušenější tým, ale je to urážka pravidel. Kluž chce získat titul, ale toto gesto je trestuhodné,“ reagoval prezident FC Botosani Valeriu Iftime.