Babiš chce prodloužit nouzový stav o 30 dní. Co to znamená pro sport? | iSport.cz

Není to ani měsíc, co první opatření kvůli koronavirové pandemii zasáhla sport na území ČR. Bezpečnostní rada státu 2. března rozhodla o konání biatlonového SP v Novém Městě na Moravě bez diváků. Během stejného víkendu proběhlo také dosud poslední odehrané kolo Fortuna ligy. Pak přišlo vyhlášení nouzového stavu a omezení akcí nad 30 lidí. Premiér Andrej Babiš nyní chce, aby nouzový stav trval až do začátku května.