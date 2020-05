Zvlášť v posledních deseti letech prakticky do všech velkých sportů pronikla datová revoluce. A to už je celkem dlouhá doba na to, abychom mohli vypozorovat i nejrůznější změny, které přišly právě v důsledku smrště nových dat. Jak se změnil přímo na hřišti (ledě, palubovce a jinde) fotbal, hokej, basketbal a průkopníci datové revoluce - americké sporty? Na to jsme se v iSport TV podívali s redaktory deníku Sport.