Pětibojař Svoboda popsal, jak se rodil zlatý triumf: Dlouho budovaná finta! | iSport.cz

Od smolného Pekingu David Svoboda dokazoval, že se s ním musí počítat - z MS v roce 2009 bral ze tří závodů tři medaile, o rok později se stal mistrem Evropy. Ale rok před olympiádou začal zvolňovat… Neobjížděl všechny závody Světového poháru, a když už, tak nezávodil úplně naplno. Hlavně v šermu, kde proslul svým absolutně agresivním stylem.

Jenže teď soupeřům víc ustupoval, nenastupoval na ně. „Potřeboval jsem z toho trochu ustoupit a naučit se šermovat taky trochu dozadu a nepoužívat během sezony před olympiádou ty svoje nejsilnější zbraně, abych měl nějaký moment překvapení. To je tisíce let stará válečnická finta...“ popsal Svoboda pro MALL.TV.

„Na Londýn vzpomínám s úžasným úsměvem, protože tam jsem zase zapojil ten svůj způsob boje a většinu zápasů jsem sám ukončil během prvních deseti dvanácti vteřin,“ pochlubil se. „Dokud sem cítil, že třeba nejsou připravení, a tak jsem to tam pozabíjel… tím jsem získal obrovský náskok,“ vzpomínal Svoboda. Ten díky téhle fintě vyrovnal rekordní počet vítězství v šermu na olympiádě a načal cestu k vysněnému zlatu.

Následoval osobní rekord v plavání, skvěle mu vyšel i rizikový parkur. A pak už potřeboval „jen“ uspět v nově zavedené kombinaci běhu a střelby, jež byla vyvrcholením celého závodu. Startoval s malým náskokem jako první.

„První dva kilometry jsem neběžel úplně naplno, nevybláznil jsem se… Když už jsem i tu třetí položku odstřílel celkem dobře, věděl jsem, že toho Číňana předběhnu… Ale bylo mi špatně, bylo to po trávě, po písku, měl jsme v nohách dva kiláky, nebylo to vůbec jednoduchý,“ popisoval poslední momenty. První pětistovku třetího kilometru ale neuvěřitelně zrychlil a soupeři se bezpečně utrhl.

„Už jsem tušil, že bych to měl udržet. Bylo to pro mě strašně euforický, strašně příjemný, ale snažil jsem se - ostatně jako pokaždé ve sportu, udržet na uzdě až do doby, kdy je to vhodné. To znamená do doby, než jsem proběhl cílovou pásku,“ usmíval se David Svoboda, který před 40tisícovým davem získal první české olympijské zlato v moderním pětiboji.