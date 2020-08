Kejval u soudu: Pelta a já? Může to vypadat, že rozdíl je ve formě protestu

Nespokojený Jiří Kejval se ozval dopisem přímo ministryni, stejně nespokojení Miroslavové Pelta a Jansta volali náměstkyni. Oni za to čelí obžalobě. „Ano, může to vypadat, že rozdíl je v té formě,“ připouští předseda ČOV.

Hlavní výtkou obhajoby je, že vás ministerstvo školství zvýhodňovalo. Jak se na to tváříte?

„Myslíme si samozřejmě, že to není pravda. Naše prostředky od státu jsou velmi jednoduše zdůvodnitelné. Zajišťujeme účast na olympijských hrách a následně platíme za celé sportovní prostředí pojištění, lékařskou službu pro vrcholový sport, poplatky za hudbu na stadionech. Jsou to nezpochybnitelné částky.“

Díky vašemu zásahu jste nakonec dostali vyšší částku, než vypsala administrátorka. V jaké fázilze ovlivňovat navyšování té částky?

„Vždycky je vypsán jednotlivý program, pak už nemá smysl volat na ministerstvo, to se dozvíte výši částky z internetu. Když je částka katastrofálně nižší, jako v našem případě, tak se to posléze řeší. Ozvete se ministerstvu, pošlete dopis. To se nám stalo v roce 2017, kdy jsme už měli v běhu výdaje na zimní olympijské hry 2018, a nedostali jsme žádné peníze. Dostali jsme ale nový program a z něj prostředky.“

Což bere ČUS i Miroslav Pelta úkorně. Oni se také ozvali, že dostali méně, a jsou kriminalizováni. Na rozdíl od vás, který se ocitl na straně poškozených.

„Úvodem, my jsme napsali na Policii České republiky, že jsme v našich análech nenašli žádné důkazy o poškození, takže jsme se k tomu poškození nepřihlásili. A dále, já neznám detaily, ale v principu to je tak, že jsme napsali dopis paní ministryni po zjištění, že jsme byli vyřazeni z programu a nedostaneme nic. Informovali jsme ji, že nemáme žádné peníze a že by byla ohrožena účast České republiky na Hrách. Ministerstvo to začalo řešit.“

Rozdíl tedy spatřujete v té formě? Že zatímco vy jste napsal ten oficiální dopis, tak pan Pelta vzal telefon a po svém spustil na paní náměstkyni Kratochvílovou?

„Já to nechci komentovat, to je otázka soudu. Ale může to takto vypadat.“

Simona Kratochvílová v pondělí řekla, že jste se setkal s ministryní Valachovou a Jiřím Bisem (politik) na Letné v jedné z restaurací. Z jejího pohledu coby důkaz toho, že také ministryně měla soukromé schůzky s kapitány českého sportu. Vy jste řekl, že si to nevybavujete. Jak to je?

„Já si osobně si myslím, že jsem s ní byl jednou jedinkrát na večeři. Bylo to v Riu, měla jet leg a po půl hodině se omluvila a odešla. Nejsem si vědom, že bych byl na jakékoli vámi zmiňované večeři.“