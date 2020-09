Před 39 lety proběhl první Běh Terryho Foxe, tradice stále přetrvává

Kdo byl Terry Fox?

Mladý Kanaďan Terry Fox se stal symbolem boje proti rakovině. Poté, co v 18 letech přišel kvůli rakovině kosti o nohu, rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum této nemoci. Po tréninku a pečlivé přípravě vyrazil 12. dubna 1980 ze St. John’s na východním pobřeží provincie Newfoundland na Maraton naděje. Chtěl tak překonat bezmocnost a dodat sobě i jiným odvahu v boji se zákeřnou nemocí.

Terrance Stanley Fox se narodil 28. července 1958 ve Winnipegu, v osmi letech s rodinou přesídlil do Britské Kolumbie. Terry byl nadprůměrně soutěživý a měl neuvěřitelnou výdrž, kterou dokázal uplatnit zejména při sportovních aktivitách. Ač byl vysoký jen kolem 1,5 metru, propracoval se do základní sestavy školního basketbalového týmu, a to jej přitom trenér přesvědčoval, že má daleko lepší předpoklady pro dálkové běhy. Chtěl se stát sportovním trenérem a zapsal se na nedalekou Univerzitu Simona Frasera.

Na prahu dospělosti mu ale život ukázal odvrácenou tvář. Onemocněl rakovinou kostí a v březnu 1977 mu lékaři amputovali pravou nohu. Z bolesti, utrpení a údivu nad tím, jak málo finančních prostředků se dává na výzkum rakoviny, se zrodilo Foxovo odhodlání uskutečnit něco pro boj s touto zákeřnou nemocí.

Po intenzivním tréninku se 12. dubna 1980 s protézou na pravé noze rozběhl napříč Kanadou. Za 143 dnů urazil od východního pobřeží provincie Newfoundland 5565 kilometrů, přičemž denně absolvoval dávku rovnou téměř délce maratonské trati. U Thunder Bay v provincii Ontario však musel běh ukončit, protože se mu choroba rozšířila i do plic. V nemocnici Royal Columbian Hospital v New Westminsteru jej pak 28. června 1981 definitivně přemohla.

V Kanadě se Fox stal národním hrdinou, byl oceněn Řádem Kanady a Mečem naděje od Americké onkologické společnosti. Posmrtně byl také uveden do sportovní , jeho portrét vyšel na známkách, ve Skalistých horách po něm byl pojmenován jeden z vrcholů a na jeho počest byla vztyčena řada pomníků. K odkazu sportovce, jehož jméno nese i několik škol, se hlásí více než 50 zemí všech kontinentů.

Běh Terryho Foxe

První běh Terryho Foxe se konal 13. září 1981. Na více než 760 místech po celém světě vyběhlo přes 300 000 účastníků, ti zdolali trasy dlouhé až patnáct kilometrů. První běh uspořádal krátce po smrti kanadského atleta podnikatel Isadore Sharp. V ČR se nultý ročník pod záštitou kanadského velvyslanectví konal v roce 1992. Posledního ročníku v roce 2007 se na více než 157 místech po celém Česku zúčastnilo přes 60 000 běžců.

Běh naděje

Od roku 2007 se akce na území České republiky koná pod názvem Běh naděje nebo Běh pro život. Nadace Terryho Foxe v Torontu totiž pro organizátory nastavila podmínky, které řada z nich nemohl splnit a proto u nás alespoň přetrvala hlavní myšlenka běhu, zatímco po světě se Běh Terryho Foxe postupně přestal konat úplně.