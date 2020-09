Běháním proti COVIDu! Epidemiolog Beran o testech, imunitě i vakcíně

Kotrmelce v sestavě reprezentace na Slováky! Čtyři hráči zůstanou doma VŠECHNA VIDEA ZDE

Pane profesore, protože spolu mluvíme pro sportovní magazín, dovolte, abychom povídání o epidemii stočili směrem ke sportu.

„Sport je báječná věc, zrovna včera jsem si dal svou obvyklou běžeckou desítku. Funěl jsem za svou ženou, která i v našem středním věku umí držet tempo kilometr pod 5 minut, ale ten pocit po doběhnutí je vždycky krásný.“

Přestože to vypadá, že každý ví, o co se jedná, zkusme si nejprve definovat, co to je COVID-19?

„Je to akutní respirační virové onemocnění, které je způsobeno virem SARS-CoV-2 a které nyní probíhá ve většině případů bezpříznakově nebo jen s mírnými příznaky. Mezi základní příznaky patří teplota, kašel, někdy ztráta čichu, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů. Ve výjimečných případech se objevuje dechová nedostatečnost a prvotní virový zápal plic.“

Zdá se, že prvotní panika už pominula, ale strach ze zákeřného nepřítele stále přetrvává, jaké je podle vás skutečné nebezpečí?

„Teprve po více než půl roce od diagnostiky prvního případu COVID-19 na českém území máme více informací o onemocnění nejen z našich nemocnic, ale také prostřednictvím publikací ze zahraničí, které nám dávají trošku přesnější obraz o onemocnění a jeho dopadu na populaci jako celek. Základním cílem všech protiepidemických opatření není zastavit chod společnosti, ale snížit smrtnost na COVID-19 v rizikových skupinách, což se velmi dobře daří a pokles je v posledních měsících až pětinásobný v porovnání s obdobím,uzavření státu‘.“

A ve srovnání s jinými zeměmi?

„V České republice v průběhu onemocnění prvních deseti tisíc pacientů zemřelo 330 osob - smrtnost 3,3 procenta - a při onemocnění dalších deseti tisíc osob jich zemřelo jen 67, což představuje až pětinásobný pokles smrtnosti. Většina zemřelých je vždy s dekompenzovaným, tedy neléčeným nebo špatně léčeným, základním onemocněním a ve věku nad 65 let. Ze všech zemřelých je to až 92 procent. Celková úmrtnost na všechny příčiny byla v České republice v prvním pololetí roku 2020 deset až patnáct procent pod průměrnou hodnotou za posledních 10 let.“

Od počátku mimořádného stavu mě překvapovalo, proč to, co držíme ve svých rukách – tedy odolnost neboli imunitu – řešíme až na druhém místě. Naopak v tom, co je pouze situační řešení, se chováme jako poslušné stádo.

„Musím souhlasit s postupem ministerstva zdravotnictví na počátku epidemie koronaviru v zemi a s opatřeními, které navrhoval pan profesor Prymula. Bylo totiž nutné vytvořit novou startovací čáru pro dohledávání kontaktů. Obecně se to dělá tak, že se uzavřou aktivity osob na dobu maximální inkubační doby - tehdy to bylo až čtrnáct dní - aby všichni, kteří by měli být nemocní, měli příznaky. Poté je vhodné opatření uvolňovat, diagnostikovat nové nemocné a trasovat jejich kontakty. Dle mého názoru se to mělo dělat rychleji a v každém případě všechny děti měly jít co nejdříve do školy. Měli jsme se co nejdříve přiblížit běžnému režimu před začátkem epidemie a měli jsme co nejdříve začít sportovat.“

Zkraťme karanténu!

Z hlediska různých výpadků ve sportovních soutěžích, odkládání zápasů kvůli pozitivnímu testu jednoho z hráčů a tak dále, nás nejvíce zajímá, jaká je skutečná inkubační doba. To je zřejmě klíčový údaj pro řešení takových případů, aby plynulost sportovních soutěží byla co nejméně narušena?

„Inkubační doba od vniknutí viru do organismu do doby projevu prvního příznaku onemocnění je od tří do pěti dnů. Virus, který je možné zachytit pomocí PCR testu, se vylučuje již v druhé polovině inkubační doby. Je dostatečné, aby osoby, které přišly do styku s nemocným, byly umístěny do domácí karantény jen na dobu pěti dnů od posledního kontaktu s nemocným. Pokud se tedy sportovec setkal s nemocným před dvěma dny, pak jeho domácí karanténa bude už jen tři dny a poté bude proveden PCR test. V případě PCR pozitivity bude sportovec pokračovat v izolaci a v případě negativity se vrátí nazpět k tréninku nebo závodění. My potřebujeme prokázat virus a víme, že tam je, ještě dříve, než je polovina inkubační doby. A to je zásadní argument, který oni nechtějí slyšet a pochopit ho.“

Kdo to jsou oni?