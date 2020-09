Prskavec o ME v Troji: Výlet do normálu. Snad je to první vlaštovka • Jan Homolka, Kanoe.cz

Jaké je potkat se po dlouhých měsících se zahraničními závodníky? A jak to ovlivňuje situace okolo viru?

„Když jsme na vodě, podáme si ruku stejně, protože si to hned umyješ. Pro mě hrozně pěkné vrátit do komunity těch lidí, ale není to jako normálně, že jdeme na večeři. Ale i tak prohodíme pár slov a člověk cítí velký závod a že se sport vrací do normálu, i když je to možná jen výlet do normálu. Ale snad je to první vlaštovka, abychom začali normálně závodit.

Dorazí na ME váš velký kamarád Lukáš Krpálek?

„Nedorazí. Stejně jako já se snaží držet dál od větších akcí, aby neskončil v karanténě. On má svůj vrchol před sebou a věřím, že to vyjde nám i jim. Teď se musí držet, tak říkal, že bude držet palce od televize.“

Bude v lehčí konkurenci jednodušší útok na medaile?

„Jen v trošku lehčí konkurenci (směje se). U kajaku to není až tak významné. Dobře, chybí Joe Clarke, který je jeden z těch nejrychlejších, a Hannes Aigner, ale u toho Troja není nejlepší trať. Ti by mohli útočit na medaile, ale jsou to jednotky. V singlířích a jiných kategoriích je to vymazané o hodně víc, u nás bude určitě závod na vysoké úrovni.

Bude pro vás závod klidnější, když máte jistotu místa na olympiádě, zatímco mezi singlíři se pořád bude bojovat?

„To určitě. Kdyby se jelo o olympiádu, byl by daleko větší tlak, vy byste pořád ptali jen na olympiádu a nic jiného. Beru to jako velký závod, ale tlak je daleko menší a mám daleko víc prostoru si „užít“ mezinárodní vrchol sezony.“

Jak se dají odhadovat síly, když je to první mezinárodní závod?

„V tom máme docela výhodu, že jsme v Česku tři čtyři světoví kajakáři. Máme porovnání mezi sebou a vzájemně držíme naši výkonnost. První závod sezony je vždycky něčím specifický, ale my jsme v kajaku vždy velice úspěšní. Poslední roky se nestalo, aby Čech neměl medaili.“

Vy jste měl velkou vítěznou sérii, ale na Lipně jste prohrál, je to pro vás varování?

„Na čtyři nominační závody jsem byl perfektně připravený a odpočatý. Pak jsem si řekl, že ME je další vrchol a Lipno i Trnávku jsem jel z tréninku. Člověku to vezme síly a já na TOP výkony musím být odpočatý. Vždycky je to trošku jiné a teď se ukáže, jestli ty tréninky stály za to.“

Pak už vám skončí sezona, nebo pojedete Světové poháry?

„Mně určitě končí, byla strašně dlouhá. Během karantény jsme si nedával volno, takže jsem měl asi týden po nominaci. Už cítím, že tělo malinko trpí, tak plánuju, že budu dojíždět do lázní na procedury. Měsíc budu bez vody a začnu novou přípravu. V tu dobu budou svěťáky, ale já během pauzy trošku přibírám a dostal bych tam strašně na frak (směje se). Bohužel se to nehodí vzhledem k přípravě na olympiádu. Nejdřív se budu chystat doma, pak bych chtěl na podzim na nějaké soustředění, ale ještě nevím kam.“

Austrálie klapnout nemůže?

„Spíš ne. Slyšel jsem, že Melbourne je v největších restrikcích, popisovala nám to Jessica Foxová a myslím, že Austrálie nebude chtít pouštět lidi bez karantény a představa, že budu s malým synem v místnosti, kde mě bude hlídat sekuriťák, to bych asi skočil z okna.“

Kajakáři a kanoistky hladce do semifinále

Všichni čeští kajakáři a kanoistky hladce postoupili do semifinále mistrovství Evropy ve vodním slalomu, které dnes začalo v Praze. První kvalifikační kolo v Troji vyhráli Vít Přindiš a Tereza Fišerová. Startovní pole šampionátu, který je náhradou za zrušené květnové ME v Londýně, není tak početné jako obvykle kvůli pandemii koronaviru a zhoršující se epidemiologické situaci v Česku.

Mezi kajakáři vstoupil do závodu úspěšně loňský evropský šampion a stříbrný medailista z Prahy 2018 Přindiš. Zajel nejrychlejší bezchybnou jízdu. „Myslím, že tam bylo ještě docela dost rezerv. Byla to kvalifikace, já jsem se snažil ji zajet dobře. Pár drobností tam bylo, pár věcí jsem zase zajel lépe, než jsem čekal. Tohle je první krok, který jsme udělali, a teď si odpočinout a připravit se na zítřek,“ prohlásil.

Ze třetího místa ho do sobotního semifinále doprovodil úřadující mistr světa Jiří Prskavec, který kvůli doteku dvacáté branky ztratil na reprezentačního kolegu 16 setin. „Byla to taková kvalifikační jízda v pohodě. Já jsem si myslel, že jsem se otřel na jedničce. Byla to dvacítka, o té jsem nevěděl. Bude to chtít tu jízdu uvolnit a maličko zkrátit, aby to byla top jízda, na kterou jsem tady v Troji zvyklý,“ řekl.

Ze sedmnáctého místa postoupil do semifinále stříbrný olympijský medailista z Londýna Vavřinec Hradilek. Dvanáctou příčkou se kvalifikoval debutant na velké seniorské akci Tomáš Maslaňák, který se do týmu dostal jako čtvrtý díky Přindišově místu pro obhájce titulu.

Mezi kanoistkami předvedla suverénní čistou jízdu dvojnásobná medailistka z mistrovství světa Fišerová. Stříbrná medailistka z ME 2017 zvítězila o 6,67 sekundy před Rakušankou Nadine Weratschnigovou. S velkým přehledem z první jízdy do semifinále postoupily i Tereza Kneblová, která skončila třetí, a Gabriela Satková, jež obsadila pátou příčku.