Ať létají třísky! Na mistrovství dřevorubců mohou padat rekordy

Mají páru jako hrom. Dřevěný špalek přesekají za 20 vteřin, ruční pilou přeříznou dva kotouče i za 15… A teď to zase hodlají předvést. Už zítra se v Novém Městě na Moravě střetne totální česká špička v rámci mistrovství ČR v dřevorubeckých sportech a vedle třísek mohou létat i rekordy. „Je to vrchol roku a kluci jsou připravení,“ míní sportovní ředitel série Stihl Timbersports Jan Brabec.

Byla to pro ně zvláštní doba. Nemohli si nevšimnout, jak byl celý český sport zasažen koronavirem, oni však mohli doporučení o setrvání doma a dodržování distancí vzít v klidu na vědomí, aniž by to výrazně ovlivnilo jejich přípravu.

„Už když vycházela první varování o nebezpečí šíření virových onemocnění, v žebříčku rizikových povolání byla práce dřevorubce předposlední nebo úplně poslední. Kluci neměli problém vyrazit do lesa, odkud berou tréninkové dříví, a nachystat si ho,“ usmál se Jan Brabec, sportovní ředitel Stihl Timbersport.

Teď proto mohou čeští siláci prodat, co doma nasekali. Již zítra napnou veškeré svalstvo v rámci mistrovství republiky v Novém Městě na Moravě v dřevorubeckých sportech.

„Kdybychom jen v disciplíně stock saw používali videosystém certifikovaný mezinárodní federací, měli bychom již v kvalifikaci tři světové rekordy. Závodníci mají natrénováno a prokazují, že patří k evropské špičce,“ uvedl Brabec.

A že půjde o vteřiny. Například právě v stock saw, což je řezání dvou kotoučů o průměru 40 centimetrů klasickou motorovou pilou, je aktuální český rekord 10,44 sekundy. V jiné disciplíně, standing block chop, tedy přesekávání stojícího kmene o průměru 30 centimetrů, činí maximum zase 18,20 vteřiny. Nebo v královském springboardu, tedy přesekávání kmene ve výšce na dvě prkna, je domácí rekord 42,69 sekundy. Tyto a tři další disciplíny dnes rozhodnou o novém českém králi.

Titul obhajuje Martin Roušal. „Troufnu si říct, že se rozhodne mezi Martinem Kalinou, Martinem Komárkem a Janem Holubem. Nechci snižovat výkonnost Martina Roušala, který v kvalifi-kacích také dokázal zvítězit, ale tato trojice je podle mě připravená o chloupeček komplexněji. Každopádně budou rozhodovat detaily,“ má jasno Brabec.

Rozhodčí dorazili z Nizozemska, stejně jako kamerový systém a dříví. V prvních třech kolech budou závodníci přesekávat topol černý, na úvod toho druhého v disciplíně Single buck (řezání ruční pilou) bude k dispozici zase borovice vejmutovka.

A co se týče fanoušků, organizátoři se budou řídit nařízením vlády. I proto se akce uskuteční ve Snow parku na Harusové kopci v Novém Městě na Moravě. „Zprvu jsme chtěli Vysočina Arénu, ale změnili jsme to, protože na ploše sjezdovky jsme schopní snadněji zařídit volnější prostor a lepší rozestupy mezi diváky. Máme za sebou MČR, kde už bylo šest tisíc diváků, v Novém Městě jsme měli přes čtyři tisíce. V dnešní době si ale přeji klidný průběh klidně s pár set diváky, abychom neohrozili veřejné blaho a zdraví,“ dodal Brabec.