Dotační kauza: Sprosté odposlechy a problémy s financováním sletu Sokolů

V budově městského soudu v Praze se tentokrát na lavici obžalovaných vedle sebe posadil jak Miroslav Pelta, tak Miroslav Jansta. Společně s nimi čekal na výpověď svědkyně Hany Moučkové také další obžalovaný Zdeněk Bříza, někdejší ředitel ministerského odboru sportu. Hlavním tématem pátečního tříhodinového přelíčení se staly potíže s financováním Všesokolského sletu v roce 2018.

Šlo totiž o slet, který měl oslavit sto let od založení republiky. „Sokol byl důležitým důvodem, proč byla republika vůbec založena. Proto bylo třeba slet na takové výročí plánovat dlouho dopředu i z hlediska financí,“ zopakovala Moučková několikrát.

Její předvolání mělo především pomoci ozřejmit, jakým způsobem pracovaly s dotačními systémy jiné sportovní svazy a uskupení než ty obžalované. Sokolská starostka přiznala velké problémy právě při snaze získat finanční podporu na největší akci. „Na samotný slet jsme nedostali požadovaný obnos peněz, proto jsem se tehdy snažila kontaktovat přímo paní ministryni školství Valachovou, protože bylo třeba jednat,“ popsala dotační jednání v roce 2017.

Sokolské obci byla přiřknuta dotační částka ve výši 46 milionů. Právě zmínka o výši částky způsobila největší rozruch v soudní síni. Při té příležitosti totiž byly přečteny odposlechy Hany Moučkové, kdy se snažila neúspěšně dovolat hlavní obžalované, tehdejší náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové. „Všichni mě ser­*u. Kratochvílová mi to samozřejmě nezvedne, protože ta má teď černé svědomí. A ten Jansta, on dostane 60 milionů a já mám 46. To mě taky se*e,“ odhalily odposlechy jaderné prohlášení starostky.

Výrok vzbudil v soudní síni smích i zvednuté obočí. „Byla jsem tehdy v příšerném stresu. Tehdejší finanční podpora ze státní strany nestačila na pokrytí nákladů spojených se sletem a já neměla od ministerstva žádnou reakci, ani vyjádření,“ mírnila emoce Moučková.

Všesokolský slet v roce 2018 se nakonec podařilo uspořádat podle plánu až po přímluvě ostatních svazových předsedů na ministerstvu a také díky zásahům předsedů vlád, Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že obhájci se snaží neustále poukazovat na chaos a nekompetentnost při dotačních procesech na ministerstvu, výpověď Hany Moučkové jim rozhodně neuškodila.

Přelíčení mělo dnes ještě pokračovat svědectvím předsedy Českého hokeje Tomáše Krále, který se ale kvůli nemoci omluvil.