Boj o šéfa ČOV odložen na neurčito. Výbor chtěl výjimku, ministerstvo mlčí

„S ohledem na epidemiologickou a legislativní situaci žádám o odložení volebního pléna ČOV. Byl by to špatný signál veřejnosti, schůzovat, když platí mimořádný stav a neproběhla řada zásadnějších setkání,“ uvedl Neusser v prohlášení ještě před jednáním výkonného výboru ČOV. „Přestože cítím podporu řady volitelů, nechci hazardovat s důvěrou veřejnosti, ale ani se zdravím těch, kteří by se voleb účastnili. Hlavní je, že se český sport pomalu rozbíhá, to je nyní priorita.“

Volební plénum ČOV se mělo původně konat už 8. října, kvůli vládním omezením bylo odloženo na 10. listopadu, přičemž bylo z budovy ČNB přesunuto do O2 Universum v Praze. Teď padnul i druhý termín, nový zatím určen nebyl.

„Hledali jsme všechny možnosti, ale protože došlo k prodloužení krizových opatření vlády do 20. listopadu a do dnešního dne jsme neobdrželi od Ministerstva zdravotnictví České republiky odpověď na žádost ohledně udělení výjimky, nemohl výkonný výbor rozhodnout jinak, než plánované zasedání volebního Pléna ČOV opět odložit,“ řekl Jiří Kejval, který šéfuje ČOV od roku 2012.

„Nedokážu si představit, že v dnešní době, kdy společnost prochází velkou krizí, jak ekonomickou, tak společenskou, se sto delegátů a dalších lidí sejde za účelem voleb ČOV. To dnes není hlavní téma,“ souhlasil Neusser.

Mandát předsedy ČOV sice vypršel již 26. října, ale zrušení Pléna ČOV nikterak neovlivní fungování a standardní chod organizace. Důvodem je mimořádné prodloužení funkčního období předsedy jako statutárního orgánu, místopředsedů, členů výkonného výboru a členů ostatních volených orgánů ČOV na základě příslušných ustanovení zákona č. 191/2020 Sb. (tzv. lex covid justice).

„Pevně věříme, že se situace zlepší a plénum se uskuteční do konce roku,“ doplnil Kejval.