Má v sobě americkou dravost a českou pracovitost, říká kouč o Jessenovi

Měli v plánu společnou víc než dvouměsíční přípravu v Brně, uzavření sportovišť ji ale narušilo. „David se vrátil do Ameriky a má tam trochu problémy s tréninkem. Na Stanfordu už skončil, našel si tedy něco v Pensylvánii,“ říká brněnský trenér Petr Hedbávný o svém česko-americkém svěřenci Jessenovi. „Trénuje v nějaké tělocvičně, ale musí si tam platit všechno sám. Teď už jsou ale tréninky profesionálních sportovců možné i u nás, takže se David brzy vrátí a přidá se k nám, tady má mnohem lepší podmínky. Může využívat všechny výhody centra, masáže, kryokomoru… Zatím jsme v kontaktu i na dálku, posílá mi videa, konzultujeme to spolu,“ vysvětluje Hedbávný.

Jessenovi pořád jde o start na olympiádě v Tokiu. Z mistrovství Evropy, které bude v prosinci hostit turecký Mersin, není kvalifikace možná, nominační bude až jarní kontinentální šampionát v Basileji. „Na ten se už, doufám, budeme připravovat v klidu, David by měl přiletět v lednu nebo v únoru. Ale chce startovat i teď v Turecku, závodí rád a každá zkušenost se hodí. Byla by to součást přípravy.“

Trenér nepočítá s tím, že by Jessenovi pro Mersin „naordinoval“ celý víceboj, v plánu je finále družstev a na jednotlivých nářadích. „Chceme šetřit zdraví. David má operované rameno, kruhy mu moc nesedí. Taky není úplně skokan. Zato na hrazdě, bradlech a koni na šíř je nejsilnější,“ přibližuje.

V Brně se už na Jessena těší. Kdykoli prý dorazí, nakopne to celou skupinu. „V tělocvičně je vždycky úplně jiná atmosféra, když přijede. Pro kluky je to velké povzbuzení, David do týmu skvěle zapadá, vždycky je to posila,“ oceňuje trenér.

Podle něj má Jessen v sobě americkou dravost a sebedůvěru, ale současně je velmi pracovitý a skromný. „Není to typický Američan, výchova asi neprobíhala úplně v americkém stylu, je vidět, že maminka je Češka. David má sebevědomí, ví, co chce. Velmi dobře se s ním pracuje. Je houževnatý, nerad utíká od problémů. Když mu nějaký cvik nejde, zkouší ho tak dlouho, až se podaří,“ vysvětluje.