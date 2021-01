Král perlil u soudu: Valachová měla zelený šaty, Chládka jsem nesnášel

V rámci svědeckého výslechu byla v soudní síni citována i SMS korespondence mezi ním a náměstkyní Simonou Kratochvílovou, která mu psala, že si Jiří Šlégr, taktéž člen expertní komise, stěžoval u Valachové na Milana Vackeho, předsedu ekonomické komise hokejového svazu. Král netušil proč, závěrem napsal, že asi bylo třeba „škrtnout rolbu“. Načež zprávu zakončil třemi „smajlíky“ „Jsem totiž mimořádně vtipnej,“ usmál se.

Během výpovědi popisoval, jak se pro hokej snažil získat víc peněz ze státních dotací, ovšem zároveň odmítl, že by vstupoval do dotačních řízení. „Informace jsme získávali na jednáních národní rady pro sport, případně na oficiálních setkáních. O financování sportu a jednotlivých spolků jsme se bavili pořád. Všichni jsme se pídili po tom, kolik peněz bude,“ pronesl.

Rozpočet hokejové svazu je půl miliardy ročně. Podle Krále dostal inkriminované době – v roce 2017 – hokej z dotací 200 milionů korun. Požadoval ale celkem 312 milionů. „Čísla jsme si spočítali větší, protože potřebujeme víc peněz, přitom jsme věděli, že na celou částku nedosáhneme. 312 milionů byl ideální stav, ale na něm jsme nikdy nebyli,“ vysvětlil.

Soudkyně Lenka Cihlářová se prezidenta Českého hokeje ptala, zda si v průběhu zjišťoval, jak se dotační řízení vyvíjí. „Dotazy směrem k ministerstvu byly, ale spíš proto, že peníze byly málokdy vyplaceny v termínech. Svazy, nejenom my, se pak dostávaly do kritických situací. Ptali jsme se, kdy to bude a jak to bude. Nicméně dřív než po skončení dotačního řízení informace nedostal. Víte, mým úkolem v pozici prezidenta je získávat prostředky pro činnost hokeje. Proto moje starost byla zcela pochopitelná,“ řekl Král.

U soudu ještě zazněla jedna písemná korespondence s Kratochvílovou, která mu psala, že „teď porada vedení schválila program I., II., III., a V. Máte to.“ Král odpověděl, že je to super, ale že je momentálně v zahraničí. „Pak můžeme dát večeři,“ slíbil náměstkyni. „Na večeři jsme ale nikdy nebyli,“ ubezpečil.