Sport Magazín o dětech bez sportu. Jak jsou z toho smutné? Proč je stát odepsal?

Desátého března loňského roku se v Česku zastavil život. Vláda vyhlásila tvrdý lockdown. Do uzávěry upadl i dětský a mládežnický sport, který se vlastně od té doby potácí ve vzduchoprázdnu. Něco se chvíli smělo, pak zase ne… Výsledek je tristní: organizovaný sport stát dětem vzal. Veškerá zodpovědnost padla na přetížené rodiče.

„Je paradoxem, že každý živočišný druh jako první chrání svá mláďata. I s nasazením vlastního života. A naše mláďata to teď odskákala, když to řeknu slušně, nejvíc,“ shrnuje to profesor Jan Pirk, světově uznávaný kardiochirurg.

V pátečním magazínu promlouvají i další odborníci včetně fyzioterapeutů a psychologů. „Je vidět, že dlouhodobá stresová frustrace, že děti nemohou dělat věci, na které byly zvyklé a ztratily zavedený denní režim, se může projevit i na fyzičnu. To znamená, že nastává somatizace dlouhodobého stresu v pohybovém systému,“ říká zkušený fyzioterapeut Vladimír Brejcha.

Přinášíme i srovnání s ostatními státy, kde amatérský a mládežnický sport nedostal tak na frak jako v Česku.

Můžete si přečíst i pohledy samotných mládežnických trenérů i smutných dětí. Jedno je jasné: sport jim chybí…

Jaké máte zkušenosti vy? Napište nám na sportdetem@cncenter.cz

Co dalšího najdete v pátečním Sport Magazínu

Rozhovor: fyzioterapeut Vladimír Brejcha: jak dlouhodobá frustrace ovlivňuje pohybový systém sportovců

Rozhovor: psycholog Milan Studnička: proč nekřičet na děti u počítačů

Příběhy: trenérů, dětí a rodičů z různých sportů z celé země

Vysoká hra Zdeňka Haníka: 7 ponaučení z covidové krize

TV program: všechny sportovní stanice