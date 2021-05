Koukal reaguje na kauzu v badmintonu: Kritika na mou osobu? Naprosté dno

Do Petra Koukala se ostře pustil Karel Reichman, loňský uchazeč o post šéfa svazu. Pro web extra.cz vznesl několik silných tvrzení a prohlásil, že badmintonistům pod současným vedením zbydou oči pro pláč. „Kritizuje mě od prvních dní ve funkci. A teď se uchýlil z mého pohledu k naprostému dnu,“ reaguje Koukal.

Překvapila vás aktuální ostrá tvrzení předsedy dozorčí rady Karla Reichmana?

„Každý představitel sportovního svazu ví, že tohle je nešťastná situace. Aby se interní záležitosti dostávaly do médií, to je přeci naprosto nejhorší řešení. Přitom členům svazu i našim interním orgánům jsem kdykoliv k dispozici, o veškerých svých krocích svaz informuji a vše je naprosto transparentní. Celé mě to velmi mrzí z toho důvodu, že to vrhá špatné světlo na práci svazu a prokazatelné výsledky, které jsme za necelý rok odvedli. Ale hned na začátku je potřeba vědět další věc.“

Jakou?

„Pan Reichman je neúspěšný kandidát na předsedu svazu z minulého roku, kterého jsem porazil ve volbách. Kritizuje mě od prvních dní ve funkci, dlouhodobě a opakovaně překračuje pravomoci, které mu dávají naše stanovy, a teď se uchýlil z mého pohledu k naprostému dnu. Jinak se rozhovor z pozice jeho funkce do bulvárních médií, která pravidelně referují o mém osobním životě a majetkovém vypořádání s mou bývalou ženou, nazvat prostě nedá. Jeho pohledy a kritika bez kontextů se jim teď samozřejmě hodí.“

Pojďme k jednotlivým bodům kritiky: Ve funkci předsedy jste od 20. června 2020, ale smlouvu máte podepsanou až od listopadu. Jaký je důvod?

„O této skutečnosti ví pan Reichman už od listopadu, proto nerozumím, proč to vytahuje nyní… Asi že je pár týdnů před valnou hromadou. Důvody, proč tomu tak bylo, jsem několikrát veřejně popsal na jednáních výkonného výboru i v článcích na našem webu. Smlouvu jsem podepsal až po několika měsících po nástupu jednoduše proto, že jsme čekali, jak se vyvine situace kolem covidu, jaký vliv budou mít různá opatření a vícenáklady, například na turnaje reprezentace. Sportovní stránka má prostě vždy absolutní přednost. A upřímně – první měsíce ve svazu pro mě byly tak hektické a náročné, že i vlastní smlouvu jsem opravdu začal řešit, až když jsem měl alespoň trochu klidu a zorientoval jsem se v každodenních potřebách svazu.“

Výkonný výbor prý čerpá finance na základě údajně neschváleného rozpočtu. Jak tohle můžete vysvětlit?

„To je lživé nařčení. Rozpočet je schválený výkonným výborem, to je rozhodující. V základu se jedná o interní spor o výklad stanov mezi výkonným orgánem voleným valnou hromadou a správní radou, kterou tvoří zástupci oblastí. Výklad ke správnému postupu poskytla legislativní rada jako orgán k tomu určený a tímto výkladem jsem jako předseda povinen se řídit. Naopak nerozumím, proč pan Reichman nerespektuje rozhodnutí orgánů našeho svazu a neustále si tvoří vlastní teorie.“

Údajně se věnujete víc trénování a že funkci předsedy musí vykonávat někdo jiný… Co na to říkáte?

„Že část svého času věnuji i tréninku našich reprezentantů v nově vzniklém národním centru v Plzni je pravda a nevidím na tom nic špatného – vzhledem k mým zkušenostem mám stále ještě co předávat a přijde mi škoda tak nečinit. Funkci předsedy vykonávám jako hlavní pracovní činnost, to bylo v českém badmintonu dlouhodobě bolavé místo – najít předsedu na plný úvazek. Plním tím požadavek badmintonového prostředí. Abych náš sport organizačně, výkonnostně, ale také v rámci propagace pozvedl, musím mít odpovídající profesionální aparát. Tyto požadavky jsem otevřeně předesílal před loňskými volbami. Pokud chceme mít výsledky na mezinárodní úrovni, musíme jít cestou profesionalizace. Sekretariát svazu byl dlouhodobě personálně podhodnocený, práci předsedy svazu místo mě ale rozhodně nikdo nevykonává.“

Podle Reichmana vynakládá svaz více prostředků na fungování aparátu než například na mládež a podporu sportovců.

„V dotační kapitole Talent (B) obdržel svaz v letošním roce částku navýšenou o 37 procent, což činí navýšení o cca 1,2 milionu korun. V kapitole Organizace sportu (C) pouze o 5 procent, tady se bavíme o částce cca 300 tisíc korun. Myslím, že z tohoto srovnání musí být každému zřejmé, že navýšení jde jednoznačně do talentované mládeže.“

Můžete vysvětlit, k čemu konkrétně slouží dotace Organizace sportu? Skutečně je tato dotace určena jen na mzdy zaměstnanců sportovních svazů?

„Vůbec ne, je to program k zabezpečení tělovýchovné, organizační a servisní funkce svazu, zahrnuje obrovské množství oblastí. Ke každé žádosti o dotaci je samozřejmě potřeba předložit podrobný rozpočet, který musí být schválen poskytovatelem dotace a následně řádně vyúčtován. Celý proces musí být naprosto transparentní. Z Organizace sportu jsou mimo zmiňovaných odměn hrazeny třeba účetní služby, nájemné kanceláří svazu, provozní náklady, náklady jednání orgánů svazu, členské příspěvky střešním organizacím, příspěvek na školení a semináře pro trenéry a rozhodčí, metodické a rozvojové projekty a tak dále…“

Podle nařčení to ale vypadá, že neplatíte nic jiného než odměny zaměstnancům…

„Odměny ve svazu se oproti předchozímu vedení zvedly jen o 4 procenta, na činnosti svazu se naopak podílí více lidí, kteří vykonávají větší objem práce. Každá odměna vyplacená z dotace má svá jasně daná pravidla a představa, že si jen tak „rozdáváme“ peníze je úplně zcestná. Svaz prošel kontrolou MŠMT bez jediné výtky, žádné podmínky jsme neporušili a všechny náklady, které jsou hrazeny z dotace, jsou oprávněné a v souladu s vydaným rozhodnutím poskytovatele dotace. Každý, kdo někdy žádal o dotaci třeba pro svůj klub, ví, že dotace je nutné vyúčtovat do poslední koruny.“

Jak se vám daří plnit vaše cíle, se kterými jste loni do funkce přicházel?

„Myslím, že veřejnost a další šéfové sportovních svazů si konečně všimli toho, že v České republice nějaký badmintonový svaz je. Zásadně se povedlo navýšit povědomí o naší práci, třeba také díky nové grafické identitě, kterou jsme představili v lednu a získali za ni mnoho i zahraničních ocenění. Nastavil jsem cestu profesionálního přístupu v trénování talentované mládeže, máme konečně národní tréninkové centrum v Plzni, kde se nejlepší hráči mohou připravovat společně a po kterém český badminton volal posledních 30 let. Tohle všechno ve velmi ztížených podmínkách pandemie. Těším se, že snad konečně a na stálo začínáme rozjíždět plný provoz a národní centrum budou badmintonisté naplno využívat. Teď jsme navíc před podpisem zahraničního trenéra, který by u nás vedl elitní hráče.“

Důležitým bodem bylo, že se pokusíte sehnat více peněz. Podvedlo se to?„Podařilo se navýšit dotaci od NSA, byť naše očekávání byla vyšší, ale i za to jsme vděčni a uvědomujeme si, že zdaleka ne všechny svazy se tímto mohou chlubit. Marketingové či sponzorské peníze se zatím sehnat nepodařilo, ale na tom se samozřejmě velkou měrou podílí současná situace, kdy většina firem a korporací tyto aktivity velmi omezuje či úplně ruší. Daří se nám ale budovat naši značku, jsme těsně před uzavřením spolupráce s ČT Sport a jsem přesvědčený, že v dalších měsících se podaří získat i silného finančního partnera, který ve spolupráci se sebevědomým svazem najde smysl.“