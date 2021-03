Soukalová o změnách: Už se nemaluju, když jdu s košem. Rozvod není hezký

Na začátku svého příjmení už si zase píše S, manželství s Petrem Koukalem je definitivně minulostí. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová prožívá úplně nové příběhy jako televizní moderátorka a nejčerstvěji také jako nastávající maminka. „Neznám člověka, který by se rozváděl rád, určitě to není hezká zkušenost,“ přiznala dvojnásobná olympijská medailistka v pořadu iSport TV Se Simonou ještě před tím, než radostnou novinku oficiálně oznámila.

Na start občas dobíhala na posledních chvíli, protože se třeba musela vrátit pro pušku, ale jednu jistotu jste u Gabriely Soukalové měli vždycky - do biatlonové bitvy o medaile se pustí s perfektně namalovaným obličejem.

Tenhle rituál prý odstartoval v pubertě, kdy si jednou ostříhala vlasy a někdo prý ani nepoznal, že jede holka… „Od té doby jsem se o sebe začal víc starat a líčit,“ vzpomíná na léta, kdy sbírala medaile a rozdávala radost fanouškům.

Teď se snaží potěšit televizní diváky trochu jinak - jako moderátorka pořadu ShowTime na Primě. V televizi si užívá možnosti nechat se nalíčit maskérkami. „Vzaly mi štětce z ruky a já jsem moc spokojená, usnadňuje mi to život,“ má jasno Soukalová, která už se od svých biatlonových dob posunula. „Priority mám už někde jinde a v posledních několika letech mi na tom vzhledu až tak moc nezáleží. Už to není tak, že bych vstala a namalovala se, abych mohla vynést koš…“ usmívá se v rozhovoru pro iSport TV moderátorka.

A jak se jí na sebe samotnou dívá na obrazovce? „Ze začátku to bylo docela těžký, protože člověk věděl, co všechno a jak má udělat, a mě vždycky mrzelo, že od toho, co bych uvítala, je tam docela velká propast,“ směje se. Zároveň ji ale nová profese baví a naplňuje, baví ji učit se nové věci. S odstupem už ji ale také opět pohltil biatlon - i když jen pasivně.

„Zase mám čím dál víc kladnější vztah ke sportu, nedokážu si to bez toho představit,“ říká s tím, že se čím dál víc dívá i na závody. Na nedávno skončeném MS v biatlonu prý viděla všechna klání - až na to, v němž Markéta Davidová urvala životní zlato. „Mám strach, abych nějak nevyrušovala signál,“ baví se svojí smůlou. „Je to šikovná holka, má velkej potenciál do budoucna,“ věří Soukalová své nástupkyni.

Sama si po konci kariéry prošla hlavně jednou těžší zkouškou - rozvodem s nyní už bývalým manželem Petrem Koukalem. „Neznám člověka, který by se rozváděl rád, určitě to není hezká zkušenost. Zároveň to beru pozitivně, jako nový začátek. Snad to stálo za to a doufám, že teď už to vyjde líp,“ věří teď už opět Gabriela Soukalová.

Jak to má se sportem, myslela někdy na návrat k biatlonu či s kým ze svých bývalých parťáků je v kontaktu? Podívejte se na pořad Se Simonou!