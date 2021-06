Strachová: Naučíme lidi správně cvičit, aby si neubližovali

Asi to dobře znáte. Chcete pravidelně sportovat, hýbat se, snažíte se i doma cvičit. Ale říkáte si: Dělám to vůbec dobře? Klinika Šárky Strachová vám po celý červen nabízí zdarma si vyzkoušet jednu lekci fyziotréninku.

Také jsem trénink pod dohledem absolvoval a musím říct, že mě překvapilo, když jsem zjistil, že neumím ani pořádně stát…

„Razíme heslo hýbat se a sportovat, ale správně a zdravě. Spousta lidí chce s nejlepším vědomím a svědomím sportovat, chodit do posilovny, ale bohužel často, aniž by si to uvědomovali, si spíš ubližují. Zakládají si na bolesti, které dřív nebo později přijdou, protože cviky nedělají správně. Fyziotrénink je o tom, že cvičíte pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta.“

Viděl jsem, že spoustu cviků dělám doma špatně…

„Právě v tom chceme lidem pomoct. Klienti zjistí, jak cvičit správně. Velmi často jsou překvapení, jak z nich po hodině teče, přitom nejde o žádné kardio, nezvedají těžké činky, pracují pouze s vahou vlastního těla. Až postupně se přidávají nejrůznější pomůcky.“

Kdo podobné tréninky nejvíce vyhledává?

„To je různé. Chodí lidé, kteří se sami doma nedokopou, takže vědí, že třeba každou středu si u nás zacvičí pod odborným dohledem. Trénink má maximální efekt, naučíte se vnímat svoje tělo. I to, jak správně stát, dýchat. Dostanete základy. Když si příště půjdete zacvičit do fitka, už budete vědět, jak to dělat správně, abyste si neubližovali. Během celého června nabízíme jeden ukázkový fyziotrénink zdarma. Aby si lidé udělali představu, o co jde.“

A ideálně by na něj pak měli chodit jako často?

„Pokud je to v rámci prevence a rozvoje, tak každý týden. Ale záleží na každém. Děláme individuální i skupinové tréninky. Kdokoliv si může přijít to vyzkoušet a uvidí, jestli je to pro něj zajímavé, nebo ne. Pokud někdo má akutní problémy a bolesti, doporučíme mu, jak je vyřešit. Naše klinika v tomhle směru nabízí komplexní služby.“

Kolik u vás pracuje fyzioterapeutů?

„Dohromady asi třináct, i když někteří jenom externě. Máme ale i vlastního ortopeda a rehabilitačního lékaře, čímž se naše služby ještě zkvalitnily. Máme také sonografii a diagnostický ultrazvuk. Takže pokud někdo přijde s akutním problémem, jsme schopni udělat první vyšetření, abychom věděli, jak postupovat dál.“

Chodí k vám i mladí sportovci, u kterých hrozí, že si zafixují špatné návyky?

„Ano. Mezi našimi klienty jsou i začínající vrcholoví sportovci. Přijdou, že je něco pobolívá, stěžují si. Takže s nimi cvičíme, aby se tělo dostalo zpátky do rovnováhy. Snažíme se o to, aby správné pohybové stereotypy začlenily do svých pravidelných aktivit. Proto je ideální, když se na fyziotrénink přijde podívat i jejich trenér. Protože on je se svými svěřenci nejvíc v kontaktu. Díky tomu zjistí, na co si má dát pozor, jaké prvky zařadit do tréninku. Stačí, když děti pak přijdou jednou měsíčně na kontrolu a konzultaci. Pochopitelně k nám chodí i děti, které až tolik nesportují, ale mají bolesti pohybového aparátu.“

Pozorujete na nich, že jsou po covidové době v horším fyzickém stavu?

„Určitě je to vidět. Tento problém byl velmi aktuální už předtím. Průzkumy ukázaly, že až 65 procent dětí má vadné držení těla. Což se ještě po distanční výuce zhoršilo. Některé z nich, které chodily na kroužky, se k nim po covidu už nevrátily, což je další komplikace pro ně. Děti do patnácti let u nás mají dvacetiprocentní slevu, takže věřím, že se tahle investice vyplatí. Dá se totiž předejít radě potížím. Pokud se neřeší hned, pak se řetězí do daleko závažnějších problémů. Chodí k nám i maminky s malými miminky.“

Opravdu?

„Ano. Protože první rok života je naprosto zásadní pro vývoj člověka. Leckdy stačí poradit drobnosti – jak miminko nosit, jaké mu nabízet hračky. Jde o to, aby se správně otáčelo nebo lezlo. Většinou je to o jedné návštěvě na tři čtvrtě hodiny. A hrozně to pomůže.“

Navíc tady vládne přátelská atmosféra. Na tom si dáváte hodně záležet?

„O to se snažíme. Jsme sice klinika, ale na první pohled tak nevypadáme. Proto jsme oblíbení i právě u dětí, protože to není nemocniční prostředí, nejsou tady lékaři v pláštích, je to jiné než klasická klinika. Máme otevřenou recepci, kde mohou rodiče počkat. Dřív jsme provozovali i kavárnu, ale tu jsme zrušili, už je to jenom vyloženě pro klienty. Na přátelské atmosféře si zakládáme, jsme na lidi milí. Pokud má člověk den blbec a má u nás terapii, tak ví, že se sem může těšit. Zvedne se mu nálada, přijde na jiné myšlenky a domů odchází v lepším rozpoložení.“

Jak často jste tady vy osobně?

„Minimálně dvakrát v týdnu. Jsou klienti, kteří sem chodí už dlouho, takže je vždycky ráda pozdravím, popovídáme si. Je to pro mě důležité. Snažím se s klinikou co nejvíce žít.“