Volby: Dominátor slavil „odstranění estébáka“, Pollert by se opil

Těsné vítězství koalice SPOLU i „bronz“ pro uskupení Pirátů a Starostů ve volbách do Poslanecké sněmovny nejvíc rezonovaly mezi osobnostmi českého sportu. Gratuloval jim například legendární hokejový brankář Dominik Hašek, který stejně jako třeba kapitán národního týmu Jakub Voráček brojil proti Andreji Babišovi. „Za mě ten nejdůležitější cíl voleb, odstranění StBáka a křivopřísežníka z čela naší země, je splněn. A já Vám za to moc děkuji,“ vzkázal na sociální síti Twitter. Na minulost spjatou s přítomností se zaměřil i olympijský vítěz ve vodním slalomu Lukáš Pollert. „Jen stručně: Kdybych chlastal, určitě bych se dnes opil. Komunisti konečně nebudou v parlamentu. To je pro mě strašně moc důležitý výsledek. To ostatní už nemůže dopadnout špatně,“ uvedl.

To, že ANO skončilo druhé, byť má o jednoho poslance víc než SPOLU (72), si při sledování první povolební tiskové konference hnutí vedle Haška náramně užil i jiný bývalý skvělý hokejista Jiří Hrdina. „Vidět tyhle všechny kyselý ksichty je balzám na moji duši po těch osmi letech tý hrůzy,“ svěřil se na Twitteru.

„Dominátor“ se navíc veřejně angažoval, a tak cítil i jistou osobní satisfakci. „Snad jsem maličko přispěl. Často jsem si lámal hlavu nad tím, jak nejlépe ´zasáhnout´...“ ohlédl se. „A teď si tady dám (alespoň na chvíli) pauzu,“ vyhlásil.

Svými názory na veřejné dění a tuzemskou politiku se dlouhodobě netají ani cyklista Leopold König. A také on byl po volbách spokojený, byť ze začátku příliš optimistický nebyl. „Všechno vypadá nadějně, pak ale přijedeš do Ostravy a tam volí jen babičky 70+, bo Ostava pi...“ napsal na Twitteru. Rovněž on pak okomentoval Babišovy reakce. „Andy mele z posledního, začátek konce... Pokora nula, poučení nula, pouze arogance moci... začátek konce,“ opakoval.

Výsledek voleb spokojeně glosoval i bývalý fotbalista a nyní expert Jakub Podaný. „Není to s náma zase tak špatné... Díky všem, co přišli volit. Hlavně těm, co cítí, že je potřeba udělat změnu. Že takhle to tady fungovat nemá. Je to začátek, ale míč je na správné straně,“ kvitoval na Twitteru. Zároveň popsal osud a úlohu Pirátů, kteří nakonec kvůli kroužkování budou mít jen čtyři poslance: „Piráti – velmi užitečný štít při útocích ze strany ANO. Nevolil jsem vás, ale i tak díky.“

Propad komunistů vedle Pollerta glosovali plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří průběh voleb vtipně spojili se svým účinkováním v Itálii, kde v sobotu večer vybojovali postup do závěrečného turnaje Světového okruhu. „Zatímco naše výkony během předchozích dvou týdnů přípravy postupně prohlubovaly depresi v týmu asi na úroveň aktuální atmosféry ve volebním štábu KSČM, tento týden přinesl výrazné zlepšení,“ napsali na facebooku.

Pollert už se ovšem také pustil do analýzy povolebního dění a poukázal na nástrahy, které čekají členy obou koalic, jež už uzavřely memorandum o vůli vytvořit společně vládu. Varoval proto před možností sestavit vládu ANO a ODS, respektive ANO a STAN. „Je tu šance utvořit koalici jen ze dvou stran. Neříkám, že je to reálné, ale matematicky to možné je. Jak snadněji se domluví dva, o to hůře pět. Navíc, choutky na moc jsou u lidí přirozeně lákavé a důvodů, jak překročit rubikon morálky, jsou tisíce,“ uvedl.

Zároveň vyslovil předpoklad, že volby zamezí některým návrhům, které mu nejsou po chuti. „Alespoň na pár let zmizí progresivní a levicové nápady jako manželství pro všechny apod.“