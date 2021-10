Návrh trestů pro Peltu: 9 let, 25 milionů. Kauza dotace míří do finiše

Po více než ročním dokazování státní zástupce nic neslevil ze svého názoru, že se sportovní funkcionáři i organizace v údajné korupční kauze provinili. A navrhuje vysoké tresty. Pro nejvýraznější postavu, Miroslava Peltu, devět let nepodmíněně, pětadvacet milionů pokuty a pětiletý zákaz činnosti. Ještě vyšší trest, deset let vězení, si pak přeje pro někdejší ministerskou náměstkyni Simonu Kratochvílovou. Všichni obžalovaní svou vinu odmítají.

Dvě hodiny četl státní zástupce Ondřej Trčka svou závěrečnou řeč. Obhájci obžalovaných se na protější lavici několikrát zasmáli. Když však zazněly návrhy na tresty, jejich klienti zvážněli.

Ty návrhy jsou totiž poměrně ostré. U fyzických osob nepodmíněné tresty, bez výjimky, a to v rozmezí pěti až deseti let. K tomu navíc jednotný zákaz činnosti po dobu pěti let. A pro každého, včetně právnických osob, peněžité tresty v milionech korun – od dvou do Peltových pětadvaceti.

Miroslav Pelta vyslechl návrh bez velkých emocí, později se k němu odmítl jakkoli vyjádřit. Na žádost o krátký komentář neřekl jediné slovo.

„Všimli jste si, že jsme se při závěrečné řeči pana státního zástupce smáli. Je to naprostý nesmysl. Nonsens. Chucpe. Pan státní zástupce úplně opomněl důkazy, které zazněly,“ rozčiloval se v přestávce jednání Petr Slepička, obhájce generálního sekretáře ČUS Jana Boháče.

Návrhy trestů pro obžalované v kauze sportovních dotací: Jméno Odnětí svobody (v letech) Peněžitý trest (v milionech Kč) Zákaz činnosti (v letech) Simona Kratochvílová 10 6 5 Zdeněk Bříza 6 2 5 Miroslav Pelta 9 25 5 Jan Boháč 5 2 5 Miroslav Jansta 5 2 5 FAČR - 5 - ČUS - 2,5 -

On, i další obhájci, Trčkovi v podstatě vyčítali, že – s nadsázkou – vzal svůj přes rok starý text obvinění, s nímž vystoupil na úvod celého soudního jednání, a znovu jej přečetl s tím, že průběh líčení jeho slova potvrdil.

Státní zástupce si trvá na svém. „Důvody, proč byla obžaloba podána, se dokazováním potvrdily. Čili já jsem trval na tom, aby obžalovaní byli uznáni vinnými ve smyslu obžaloby a navrhl jsem tresty, které odpovídají závažnosti trestných činů, jež byly spáchány,“ sdělil poté Trčka Sportu.

Obhájce ČUS: Není metodika, není vzoreček

Že by důkazy odporující jeho tvrzení mávnutím ruky přešel, razantně odmítá. „Zohlednili jsme samozřejmě všechny důkazy. Ty se musí se hodnotit ve své vzájemné souvislosti, což jsem se snažil, a určitě jsem zohledňoval všechny. Ale samozřejmě každý akcentuje nějaké jiné. Pan obhájce pomíjí odposlechy a výstupy sledování, které pro něj významné nejsou, pro obžalobu však ve spojitosti s jinými významné jsou. To už je pak to hodnocení stejných důkazů, každý je vidíme jinak. A z důvodů, které jsou zřejmé,“ vysvětlil Trčka.

Obžaloba ve zkratce Všichni obvinění jsou obžalovaní z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Miroslav Pelta navíc čelí obvinění z podplácení někdejší náměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, ta pak z přijetí úplatku.

To už měl za sebou rovněž dlouhou závěrečnou řeč Prokopa Beneše, zástupce České unie sportu. „Soud odvedl nebývalé množství práce. Z řeči pana státního zástupce jsme se bohužel nedozvěděli, jaký je jeho postoj k zásadním důkazům, které zazněly,“ prohlásil. A sám ty, které svědčí v prospěch jeho klienta (ČUS), v souvislostech připomněl.

Že na ministerstvu neexistovala žádná metodika pro vyčíslení výše dotace, což svědkové explicitně potvrdili.

Že pak nedává smysl tvrzení státního zástupce, že se jeho klienti od metodiky odchýlili.

Že když není metodika, není tedy ani vzoreček, podle kterého lze určit výslednou cifru.

Že v takovém nastavení lze každému přidělit nějakou částku, protože nenarazí na žádnou metodiku.

Že když lze každému přiděli cokoli, nelze vypočítat škodu.

Že se v principu nejednalo – a soud to prokázal – o veřejnou soutěž.

Že Českou unií sportu dodatečně doplněné kritérium e), které obžaloba bere jako projev nezákonného počínání, reagovalo ve prospěch Českého olympijského výboru a posléze ho posvětilo i samotné ministerstvo.

Že pokud státnímu zástupci vadí intervence ČUS ve věci menších dotací, měl by stejnou výtku uplatnit na jiné osoby, které obdobně jednaly ve prospěch ČOV. „A (předseda ČOV) pan Kejval si sám na ministerstvu vyjednal mimořádnou dotaci, když předtím žádnou nedostal.“

Že není pravdou, že by Miroslav Jansta (a také Miroslav Pelta) neměli coby členové Národní rady pro sport kompetenci bavit se o dotacích, protože soud dokázal, že základní dokumenty ministerstva dokládají opak.

Že za zmínku stojí věta někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky. „Kdyby bylo na mě, ozvu se (ve věci zkrácené dotace) daleko dříve.“

Beneš v závěru prohlásil. „Nedomnívám se, že by převážná část činů byla prokázána. Obžaloba vůbec neměla být podána. Důkazní situace nepotvrdila skutková tvrzení obžaloby, protože ta si odporují a neměla být ani podávána. Je důvodné, aby obhajoba navrhla klienta zprostit obžaloby.“

Jako bonmot pak dodal. „Rozmáhá se nám tady takový nešvar: Odposlechy,“ s odkazem na to, že kauza vznikla právě na základě odposlechů určitých lidí, přičemž jiné neodposlouchávali.

Obhájce FAČR: I kdyby byl Pelta vinný...

Pak svou závěrečnou řeč přednesli Filip Seifert a Hana Riedlová, obhájci FAČR. Asociace jako právnická organizace čelí obvinění na základě jednání svého tehdejšího předsedy Miroslava Pelty. Obhájci se snažili dokázat, že z více příčin není důvod, aby asociace za jednání svého šéfa nesla důsledky.

Proč?

Protože Peltovo jednání mělo dle obžaloby směřovat k upevnění jeho vlivu, netýkalo se tedy asociace.

Protože každé rozhodnutí asociace musí být podepsáno předsedou a jedním z místopředsedů, k čemuž v této souvislosti (byt či voucher pro náměstkyni Kratochvílovou) nikdy nedošlo a nebylo prokázáno, že by FAČR o něm věděl.

Protože Pelta ve věci rozdělování dotací vyjadřoval svůj osobní názor coby garant dotačního Programu V, a to většinou v soukromí, nešlo tedy o názor asociace.

Protože Pelta měl – a zaznamenaná citace Kateřiny Valachová to potvrdila – od tehdejší ministryně mandát dotační věci řešit, byť to Valachová u soudu popřela.

Shrnuto: „Pokud pan Pelta jednal protiprávně, což se nedomníváme, neexistuje žádná přičitatelnost tohoto jednání fotbalové asociaci. Ta se nedopustila žádného trestného činu, jakéhokoli porušení právních pravidel.“

Už víme, že Ondřej Trčka to vidí zcela opačně. Podstatné je, jak rozhodne pražský městský soud v čele s Lenkou Cihlářovou.

To však ještě není na pořadu dne. Ve středu přijdou na řadu závěrečné řeči obhájců fyzických osob. Jako první by měl promluvit obhájce Simony Kratochvílové. Zda se dostane i na Bronislava Šeráka, jenž zastupuje Peltu, není jisté.

Je pravděpodobné, že verdikt přijde na řadu až na příštím jednání, tedy nejdříve za měsíc.