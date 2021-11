Jak nouzový stav dopadne na sport: Tisícovka maximum. Kluby řeší fans

Zápas posledního a prvního týmu hokejové extraligy byl na delší čas posledním, kdy v českém sportu neplatila kapacitní omezení. Ve Zlíně dorazilo na souboj s Třincem 2301 diváků. V pátek může v Hradci Králové, Liberci nebo Litvínově na tribuny maximálně tisíc lidí, to samé o víkendu na fotbal například na Slavii, Spartu nebo do Plzně. V Česku bují koronavirus a vláda reagovala vyhlášením nouzového stavu a restrikcemi.

„Do jisté míry jsem tohle opatření očekával. Spíš mě překvapilo, že bylo přijato s účinností od pátku. Kluby to ale musí zvládnout,“ podotkl Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace ke snížení maximálního počtu osob na sportovních zápasech na tisíc.

„Budeme hledat cesty, jak se s tím společně s kluby, partnery a fanoušky vypořádat. Bohužel situace je turbulentní, musíme se s tím poprat. Pro kohokoliv je to složité, to se netýká jen klubů, ale i pořadatelů utkání. Asi se to dalo tušit, ta situace není dobrá. Některé kluby už pozastavovaly prodej vstupenek, aby je následně nemusely vracet,“ přidal Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení agentury BPA. Nařízení platí i pro basketbal, házenou a všechny další sporty.

Fotbalová liga by měla v tomto módu odehrát zbývající podzimní program, který čítá čtyři kompletní kola plus dohrávku Bohemians s Karvinou. Sparty se tohle omezení týká i pro poslední duel v Evropské lize proti Bröndby Kodaň. Hokejová extraliga má na nejbližších třicet dní naplánováno devět kol. Kluby přijdou o podporu i peníze.

Většina z nich teď musí řešit, koho na utkání pustí. Vždyť například fotbalová Slavia má dle dřívějšího vyjádření svého šéfa Jaroslava Tvrdíka 7410 očkovaných permanentkářů a už v neděli přivítá Teplice. Vysoký počet držitelů celosezonních vstupenek, kteří převyšují povolenou tisícovku, evidují i na Spartě nebo v Plzni.

„Vedení klubu se touto čerstvou informací intenzivně zabývá tak, abychom hned v pátek ráno byli schopni naše fanoušky informovat,“ informoval mluvčí západočeského klubu Václav Hanzlík. Viktoria hostí v sobotu Bohemians.

Do Budějovic zase přijede rozjeté Slovácko. Jihočeši by si měli poradit snadněji. Do povolené kvóty by se měli vejít permanentkáři i ti, co už si vstupenku na zítřejší utkání koupili. Další prodej probíhat nebude.

Hokejová Sparta plánuje, že bude obepisovat permanentkáře a domlouvat se s nimi na kompenzaci a také na tom, kdo a kdy bude moct její zápas navštívit. „Hrát s omezeným počtem fanoušků na tribunách znamená pro klub opět obrovské finanční ztráty. Věřili jsme, že už se loňská situace nebude opakovat. Přednostní účast na zápasech Sparty budou mít naši permanentkáři, kteří nás už po posledním období pandemie významně podpořili. Rozhodnutí vlády respektujeme. Zdraví nás všech je ale na prvním místě,“ vzkázala generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Nová opatření

- na sportovní zápas může maximálně 1000 osob, které jsou buď očkované, nebo prodělaly covid

- platí od pátku od 18 hodin