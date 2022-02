Předseda ČUS Jansta: Zrušme akce v Rusku, netrestejme ale sportovce

Měli by být ruští sportovci a svazy dočasně vyloučeni ze všech mezinárodních soutěží?

„Sport by měl být apolitický. Současná ruská agrese na Ukrajině ale dalece přesahuje rámec politiky a útočí na základní lidské hodnoty, na kterých stojí i sport. Proto by měly být okamžitě zrušeny všechny mezinárodní akce, které se mají konat na území Ruska a Běloruska. Dohodnout společný postup s nadnárodními sportovními institucemi. Samozřejmě ale nepřeji ruským sportovcům, aby odnášeli neschopnost a zvůli svých politiků. Netrestat sportovce, potrestat režim. Sankcemi ve sportu by byli postiženi i ruští sportovci, kteří se dlouhodobě připravují v Evropě a nesouhlasí s Putinem.“

Co by zrušení soutěží a turnajů v Rusku a Bělorusku podle vás znamenalo organizačně/systémově pro sport?

„Oslabení konkurence, mnohdy snížení sportovní hodnoty soutěží, narušení herních plánů dlouhodobých soutěží a komplikace v probíhajících nebo připravovaných kvalifikacích. A taky eliminaci možnosti, jak působit demokratickými hodnotami na lidi z jiných zemí, kteří si třeba ani neuvědomují, že je i jiný svět. Naši sportovci za totality jezdili do světa a tam se seznamovali s tím, že existuje i jiný svět a pohled na realitu.“

Jak jinak by se měl podle vás sportovní svět postavit ke konfliktu na Ukrajině?

„Tak jako to dělal po celou historii – snažit se být nejlepší a ukázat světu, že existují i hodnoty fair-play, že se dá bojovat i jinak nežli zbraněmi.“

Máte zprávy, zda byla ČUS či sportovní svazy požádány ukrajinskými protějšky o pomoc? Ta už proběhla v případně basketbalového klubu Prometej, jenž přesídlil do Nymburka. Existuje jiný takový příklad?

„Jako ČUS jsme umožnili trénink mistru basketbalu týmu Prometej ve Sportovním centru Nymburk. Zde odehrají také mezinárodní utkání, konkrétně Ligu mistrů. To jsme jim nabídli včas a jsou u nás už týden. Jinak další žádné požadavky o pomoc z Ukrajiny jsme nezaznamenali, a zda některé národní sportovní svazy ano, mi není známo. Otázka je, jak mohou sportovní organizace účinně pomáhat.“

Máte zprávy, kolik českých sportovců momentálně působí na Ukrajině a zda nepotřebují pomoc?

„Takové zprávy nemáme, to musí vědět jednotlivé svazy nebo jednotlivci. Jsme připraveni jim poskytnout jakoukoliv koordinovanou pomoc.“

Má ČUS například ubytovací kapacity (tělocvičny, ubytovny), aby případně pomohla s vlnou uprchlíků z Ukrajiny? Lze vůbec plošně takovou pomoc organizovat?

„ČUS má pouze Národní sportovní centrum v Nymburce, které je ve špatném stavu, po covidu je v hospodářské ztrátě a čeští sportovci by tím ztratili už vůbec jednu z mála možností, kde trénovat. V tělocvičnách naše členské kluby, které je vlastní, v tuto chvíli ani neví, zač zaplatit elektriku a topení, protože ceny dramaticky stouply a nejsou zdroje na jejich úhradu. Plošně by takovou pomoc musel pomoci organizovat stát. Sportovci sami mohou nabídnout pomoc spíše v ojedinělých případech.“