Petržela o Putinovi: Muž na vysokých podpatcích. Předváděl, jak je bohatý

Co říkáte na události posledních dní, jejichž středem je ruský prezident Vladimir Putin?

„Jsem v kontaktu se známými z Ruska, najdou se tací, kteří kroky Putina nechápou, jsou proti němu, ale mám ve svém okolí minimálně tolik lidí, kteří jsou šokovaní, že svět vyřazuje Rusko ze sportovních akcí. Nechápou to, říkají, že se má politika od sportu oddělovat.“

Oblíbená pomocná fráze, že?

„To jo, ale to se fakt nedá, to si musí uvědomit. Když jim řeknu, že Rusko a Putinův režim je teď pro skoro celý zbytek světa nepřítel číslo jedna, začínají kývat, že jo, že tomu rozumí, ale stejně si pak jedou dál to svoje. Že se musí prostě oddělovat sport a politika.“

Jakou váhu mají podle vás pro Putina sportovní sankce? Záleží mu na tom?

„Musí ho to sr*t, to vám řeknu rovnou. Určitě to nebere na lehkou váhu, pro něho má sport důležitou roli. Sám je velký sportovec, judista, má černý pásek, baví ho hokej. Pamatuju si, jak se v Petrohradě ve městě proháněl na drahých motorkách, předváděl se, jak je bohatý. Všechny neúspěchy ve sportu vždycky těžce nesl.“

Vy jste tahle léta zažil jako kouč Zenitu, jaké jsou vaše vzpomínky na tu dobu?

„Můj tehdejší prezident Zenitu Vitalij Mutko a Putin jsou velcí kamarádi, v Petrohradě spolu vlastně začínali. Dělali politiku na různých pozicích, náměstky, ministry.“

Takže z oligarchů, můžeme-li ho vůbec tak nazývat, to byl Mutko, kdo byl Putinovi tenkrát nejblíž?

„Ano, Putin Mutka chránil, v podstatě ho zaměstnával, když ho ze Zenitu vyhodila nastupující skupina nového šéfa Davida Traktovenka. Tenkrát se dokonce rozhodovalo, jestli noví lidé ve vedení sestřelí Mutka, nebo mě, vybrali si Mutka, já ještě zůstal. Putin se pak o něj postaral v dumě, a to i když zahučel v dopingovém skandálu, roky už dělá ministra sportu. K nim patřila ještě Valentina Matvijenková, bývalá gubernátorka Petrohradu, všichni jsou ze strany Jednotné Rusko, Matvijenková dělá dneska u Putina. Jsou furt spolu, pomáhají si, drží se ve vysokých funkcích.“

A co vazby ruského vedení na UEFA a FIFA? Umíte pochopit původní váhavý postoj, jestli vyřadit Rusko z mezinárodních soutěží?

„Podívejte, vliv Rusů na tyhle organizace je opravdu velký, řekl bych, že ekonomicky a politicky je to vlastně úplně propojené. Hlavně ekonomicky, jen si vezměte, jak obrovské peníze protékají přes Gazprom. Ale i tak bych řekl, že když UEFA a FIFA uvidí, jak se k Rusům staví ostatní sporty, taky zareagují, a už se to děje. Neumím si ani představit, že by to neudělali. Ale nejdřív byli opatrní, to je prostě jasný.“

Jak Rusko dneska vnímáte?

„Já k němu měl vždycky vřelý vztah, strávil jsem tam nějakých čtyři a půl roku, za tu dobu něco zažijete. Obyčejní lidi jsou bezvadní, velice skromní, člověk jim fandí a chování toho magora k těmhle lidem prostě nějak nejde, nepasuje. Říkají mu tam muž na vysokých podpatcích.“

Metafora?

„No, za to, jak nadřazeně se chová. Ti, co se bojí ho jmenovat, mu dávají tuhle přezdívku. Prostě dobytek…“

Kdo na něj tedy může mít v současné chvíli nějaké páky přímo v Rusku. Oligarchové?

„Nevím, bojím se, že úplně ne. V Česku možná čekáme, že se národ Putinovi postaví, já sám věřím, že ano, ale pořád je spousta zatvrzelých, naočkovaných, kteří mu bezmezně věří. Už tenkrát mi přišlo zvláštní, jak obrovská spousta lidí jen kývala, že všechno, co dělá, dělá správně. Vnímal jsem to míň, protože jsem žil ve sféře mezi boháči, dneska mě to neskutečně sere, když vidím, co tam to hovado předvádí. Můžu jenom protestovat, a taky že protestuju, ale víc nezmůžu. Ale je krásný, když vidím, jak pomáhají lidi odsud z Vlašimi, jezdí na hranice a vozí sem mámy a děti, starosta pomáhá. Snad tahle šílenost nebude věčně, a s ní ani režim v Rusku. Každý ví, že by to byla zkáza celého světa, jestli ten magor sáhne na knoflík…“