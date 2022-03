Čeští bojovníci pro Ukrajinu: pomůže Procházka s nadací i koncert v Lucerně

Ukrajina potřebuje pomoci. To si uvědomují i lidé ze světa českých bojových sportů. Největší hvězda českého MMA Jiří Procházka tak pomohl se svou nadací BJP Foundation uspořádat koncert orchestru Virtuosi Brunenses.

„Zdravím všechny, ve společenském centru Bystrc proběhne koncert na podporu lidí utíkajících před válkou na Ukrajině. Koupí lístků, podpoříte zajištění karimatek, spacáků, jídla a potřebných věcí, které lidi na hranicích potřebují, když utíkají před válkou. Je to nezbytná pomoc,“ vysvětlil Procházka ve videu na sociálních sítích.

„Veškeré peníze, které se vyberou, BJP Foundation věnuje na tyto prostředky a doručí je přímo na místo. Lístek si můžete koupit, i když na koncert nepůjdete. Vítězství!“ Lístek na koncert lze zakoupit ZDE>>>

„Iniciativa vznikla ve spolupráci s neziskovou organizací Podané ruce. Rozhodli jsme se pro tento krok, protože moc aut nemá povolení se za hranice Ukrajiny dostat. Teď se tam například vezou sunary a všechny možné potřebné věci pro matky a děti. Takže pomoc od nás nepůjde jen na hranice, ale za ně,“ vysvětluje pro iSport.cz Procházka. „Jsem apolitický. Ale za BJP Foundation jsem se rozhodl pomoci lidem, kteří jsou v nouzi. Byla potřeba pomoc a tečka,“ dodává UFC hvězda.

Plakát k pátečnímu koncertu, který pomohla uspořádat nadace Jiřího Procházky • Foto BJP Foundation

Velkou akci na pomoc Ukrajině uspořádal se svými přáteli i Matouš Rajmont, herec a promotér spjatý s tradiční akcí Box v Lucerně.

„Když jsem viděl, co se najednou ve světě děje, s čímž nikdo nepočítal ani v nejhorším snu, tak jsem automaticky oslovil kamarády muzikanty a udělali jsme takový festivalový model akce, ale v Lucerně,“ vysvětluje Rajmont. „Atmosféra v Lucerně, když je vyprodaná, je úplně neskutečná. A během dvou hodin se prodalo nějakých sedmdesát procent kapacity, ještě se ale dají koupit. Výnos z prodeje vstupenky jde v plné výši Červenému kříži na to, co bude aktuálně potřeba. Nějaké náklady s tím vznikají, ale pomáhá nám i Středočeský kraj. A ozvalo se mi hrozně moc dobrovolníků.“

Na akci 9. března v Lucerně vystoupí například kapely a interpreti: Divokej Bill, Wohnout, Tři sestry, Eddie Stoilow, vypsaná fiXa, Anna K, Mr. Loco, Tonya Graves, Rybičky 48, Tokhi G-Army… Zbylé lístky ke koupi ZDE>>>

Celý koncert bude živě vysílán zdarma na Oktagon.tv, v průběhu koncertu bude možné zaslat dárcovskou SMS.

Koncert v Lucerně na pomoc Ukrajině bude zdarma přenášet Oktagon.tv • Foto Oktagon MMA

Nejen, že organizace Oktagon podpořila tuto akci, ale na podporu ukrajinského boje s Ruskem následně spustila i prodej limitované edice triček, jejíž plný výtěžek poputuje právě tam, kde je to nejvíce potřeba. Objednat je můžete ZDE>>>

Pomáhat se snaží i jednotliví bojovníci osobně. Například boxer Štěpán Horváth přivezl z Moldávie ukrajinské uprchlíky. Ranař Michal Reissinger se zase rozhodl dát část z odměny z pátečního zápasu. „Dost se mě dotýká, že mé sportovní vzory sužuje válka a pevně věřím, že to nejen oni ve zdraví přežijou,“ uvedl Reissinger na sociálních sítích. „Rozhodl jsem se přispět 25 % z odměny ze svého sobotního zápasu na humanitární autobus.“