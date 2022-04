Zákaz startu. Wimbledon Medveděva a spol. nechce, trest turnaji nehrozí

Ruští a běloruští tenisté budou muset podepsat dokument o tom, že odsuzují Putinovu invazi na Ukrajinu. Začalo se proto spekulovat, jestli to pro některé tenisty nemůže být problém... • Reuters/Geoff Burke

Ruští a běloruští tenisté budou muset podepsat dokument o tom, že odsuzují Putinovu invazi na Ukrajinu. Začalo se proto spekulovat, jestli to pro některé tenisty nemůže být problém... • Reuters/Geoff Burke

Ruští a běloruští tenisté budou muset podepsat dokument o tom, že odsuzují Putinovu invazi na Ukrajinu. Začalo se proto spekulovat, jestli to pro některé tenisty nemůže být problém... • Reuters/Geoff Burke

Ruští a běloruští tenisté budou muset podepsat dokument o tom, že odsuzují Putinovu invazi na Ukrajinu. Začalo se proto spekulovat, jestli to pro některé tenisty nemůže být problém... • Reuters/Geoff Burke

All England Club se chystá zakázat start v letošním ročníku Wimbledonu tenistům a tenistkám z Ruska a Běloruska. Jde o první takový razantní krok některého z turnajů vůči reprezentantům ze zemí, které jsou agresory ve válce na Ukrajině. Podle informací deníku The Daily Telegraph si to londýnští pořadatelé mohou dovolit, jelikož mají nezávislý status na velkých tenisových organizacích a nehrozí jim právní následky. O Wimbledon by tak mohli přijít Daniil Medveděv, Andrej Rubljov či Aryna Sabalenková.

Se stoupající krutostí a počtem důkazů o válečných zločinech, které Rusko páchá na Ukrajině, sílí i uvnitř tenisového světa nespokojenost s tím, že mají ruští tenisté stále volnou ruku a mohou nastupovat na turnajích. Zdá se, že ten největší z největších – Wimbledon – se však chystá k razantnímu opatření. Naznačil to zdroj z vedení turnaje.

„Privátní kluby mají větší svobodu v rozhodování o tom, komu povolí hrát a komu ne. Nehrozí jim právní pře o diskriminaci jako tenisovým asociacím. Když řídíte tenisový okruh, můžete zakázat hráčům nastupovat, když například ovlivňují výsledky zápasů či dopují. Ale musíte dokázat, že důvod vaší akce byl opodstatněný. Pokud by obě túry zaujaly takový striktní postoj, ruští hráči je mohou soudit za to, že jim zabraňují vykonávat práci, ačkoliv se oni sami ničím neprovinili. Wimbledon ale takový problém nemá,“ sdělil listu The Daily Telegraph zdroj.

Přihlášky na Wimbledon, který startuje 27. června, se uzavírají jako u všech turnajů šest týdnů před začátkem, tedy v polovině května. Do té doby vydá All England Club jasné stanovisko. Britská vláda začala již v uplynulých týdnech téma řešit. Podle ministra sportu Nigela Huddlestona by měli hráči poskytnout ujištění, že nepodporují kroky ruského prezidenta Vladimira Putina . „Přejeme si získat záruku v podobě písemné deklarace, že nedostávají peníze od Putina, Ruska ani Běloruska a že se zdrží jakýchkoliv komentářů ve prospěch Putina, Ruska a Běloruska,“ uvedl ministr minulý týden.

Takové opatření by se týkalo přibližně patnácti tenistů a tenistek z Ruska a Běloruska, v elitní stovce pořadí ATP jich je pětice, na WTA rovná desítka.

ITF po vypuknutí války pozastavila Rusku a Bělorusku členství ve svých řadách, jejich reprezentace nemohou hrát Davis Cup ani BJK Cup. ATP a WTA zrušily turnaje v Rusku. V kontextu reakce ostatních sportů šlo o jednoduché a v podstatě bezbolestné formální kroky. Stejně jako vyškrtnutí runských a běloruských vlaječek u jmen na žebříčcích, což má symbolizovat, že daní jedinci startují jako neutrální sportovci.

Pro přísnější postup vůči tenistům z agresorských zemí se vyjádřil například bývalý ukrajinský hráč Alexander Dolgopolov, jenž se zbraní pomáhá bránit svou vlast. „Ruští hráči jsou fajn, nemají s tím nic společného, ale stejně: Jsme ve fázi, kdy Rusko hrozí světovou válkou, obětí už jsou i na straně civilistů tisíce. Měli bychom reagovat, jak nejtvrději můžeme. A doufám, že to tenis udělá.“

Minimálně Wimbledon k tomu má nakročeno.

Koho se může týkat zákaz Wimbledonu