Judo má novou halu v Praze. Krpálek ji otevřel tak, že hodil trenérem

O vznik sportovní haly se zasloužil tenisový funkcionář Ivo Kaderka, který ve svém projevu zmínil, že výstavba probíhala během dvou „covidových roků“ a má už za sebou hvězdnou návštěvu. „Vloni se nám podařilo do České republiky dostat finále Billie Jean King Cupu, a tohle byla tréninková aréna. To znamená, že tu už byly všechny nejlepší tenistky světa,“ pochvaloval si šéf Českého tenisového svazu.

„Jsem hrozně moc rád, že zde můžeme společně trénovat. Dovolte mi, abych poděkoval mému tchánovi Ivu Kaderkovi, že můžeme využít tohoto prostoru a zase posunout české judo dál,“ uvedl dvojnásobný olympijský šampion Krpálek .

Navíc prozradil, že právě na tomto místě bude fungovat i jeho judistická akademie. „K otevření dojde v nejbližších měsících. Chtěl bych pomoci zrodu nějakého nového šampiona. A věřím, že mě to bude bavit. Tím neříkám, že moje vrcholová sportovní kariéra končí. To rozhodně ne,“ pousmál se nejúspěšnější český judista. „Moje vidina je, jet na olympiádu do Paříže a pak se uvidí.“

A co říká Krpálek na novou halu? „Je to jedna z nejkrásnějších hal, co jsem kdy viděl. Líbí se mi, jak je tu vše vymyšlené do detailů, včetně posilovny a zázemí. Těším se na to, až to bude dodělané.“

Aréna zevnitř připomíná obří moderní hangár. Pod jejím stropem visí velké vlajky několika států: česká, slovenská, francouzská, americká, španělská a další. Prostor pro jednu vlajku je ale očividně prázdný… Krpálek nakonec zahájil provoz haly pro účely judistů tím, že ukázkově hodil na tatami trenéra Petra Lacinu.