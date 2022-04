Krpálek jako první Čech nejlepším judistou Evropy roku, ME bez medaile

Krpálek loni v Tokiu po přechodu do nejtěžší váhové kategorie navázal na triumf z Ria de Janeiro. „Cesta k olympijskému zlatu nebyla jednoduchá, a když zohledním všechny podmínky, které jsem měl já a které měli judisti, kteří mají větší základnu, tak ty podmínky byly rozdílné,“ vzpomínal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport na omezení, která měl kvůli koronaviru.

Trofeje, kterou převzal od prezidenta Evropské unie juda Otty Kneitingera, si velmi váží. „Je to poprvé, co se mi tohoto ocenění dostalo. Jednou se mi povedlo vyhrát juniora roku. Jsem rád, že se mi povedlo přidat i seniorskou kategorii. Je to pro mě obrovská radost a obrovská motivace do budoucna pracovat na sobě dál,“ uvedl jednatřicetiletý český reprezentant, jenž by se chtěl poprat o medaili i za dva roky na olympijských hrách v Paříži.

Čekání na medaili pokračuje

Judistka Renata Zachová napodobila Věru Zemanovou a obsadila na mistrovství Evropy pátou příčku. V souboji o bronz v kategorii do 63 kilogramů na šampionátu v Sofii podlehla Maďarce Szofi Özbasové. Pokračuje tak české čekání na ženskou medaili z ME, které trvá už osmnáct let. Dva zápasy vyhrál v jednaosmdesátce Adam Kopecký, který nestačil až na bronzového olympijského medailistu z Tokia Shamila Borschashviliho reprezentujícího Rakousko. Jan Svoboda vypadl v téže kategorii v prvním kole.

Jednadvacetiletá Zachová při druhé účasti na mistrovství Evropy vylepšila předloňský výsledek z Prahy už výhrou v prvním kole, v němž zdolala Chorvatku Ivu Oberanovou, stříbrnou medailistku z letošní Grand Prix v Portugalsku. Pak si v prodloužení poradila s Turkyní Ayten Yeksanovou a postoupila do čtvrtfinále.

V něm nestačila na kosovskou vrstevnici Lauru Fazliuovou, kterou před dvěma lety porazila ve finále juniorského mistrovství Evropy. Jejich duel se protáhl na téměř šest minut, než Fazliuová dostala českou reprezentantku na bok a díky wazari ukončila prodloužení. Ani oprava se pro Zachovou nevyvíjela dobře. Vicemistryně Evropy z roku 2020 Magdalena Krssakovová z Rakouska zabodovala jako první necelou minutu před koncem. Závěr ale patřil mladé české reprezentantce, která v rychlém sledu předvedla dvě bodované techniky a devět sekund před vypršením času zápas ukončila.

Její soupeřkou v boji o evropskou medaili byla dvacetiletá Özbasová, která vedle nedávných úspěchů v mládežnických kategoriích získala letos medaile na grandslamech v Tel Avivu a Antalyi. Česká reprezentantka se snažila útočit, ale mladá Maďarka jejím nástupům odolávala a naopak sama si těsně před polovinou zápasu připsala wazari. Obrat se Zachové na rozdíl od oprav nepodařil a zařadila se na pátou příčku. Podobně jako u Zemanové je i tento výsledek jejím nejlepším výsledkem na velké seniorské akci.

Devatenáctiletý Kopecký na úvod porazil o rok staršího Božidara Vucureviče z Bosny a Hercegoviny. Od začátku duelu byl aktivnější, na konci třetí minuty poprvé bodoval a dvacet sekund dalším povedeným chvatem ukončil zápas. Pak si poradil i s Portugalcem Joaem Fernandem, který letos skončil třetí na turnaji European Open v Praze. Postoupil pak do třetího kola, v němž ho čekal úspěšný olympionik Borschashvili. Šestadvacetiletému favoritovi vzdoroval a navzdory dvěma varováním dostal zápas do prodloužení, ale v něm po 45 sekundách prohrál.

Svoboda měl obtížný los, na úvod turnaje ho čekal mistr světa z roku 2019 Sagi Muki z Izraele. Držel s ním krok a zápas dospěl až do prodloužení. V úvodu „zlatého skóre“ se ale povedla favoritovi zteč a díky wazari po 26 sekundách nastavení zápas ukončil.