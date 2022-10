Konference zkoumala, jak prodávat sport. Lék? Příběh mimo (nejen) ring

Jiří Welsh byl tehdy vykulený kluk, ještě čerstvě omámený z dramatického draftu NBA, při němž si po pár minutách slavně vyměnil čepici 76ers za tu, která patřila Golden State Warriors.

„Jedna z prvních věcí byla, že mě a všechny další nováčky odvezli do Jersey, zavřeli na pět dní do hotelu, kde jsme od rána do večera měli jeden vzdělávací kurz za druhým. Učili nás, jak se chovat k médiím, ke komunitě, o gamblingu, sexuálním nebezpečí,“ vzpomínal Welsh během Konference Sport Alive.

Hned od prvních okamžiků poznal, že sport je byznys.

„Já jsem si to uvědomil po první ráně do hlavy. Makal jsem od rána do večera, snažil jsem se být dobrý. A uvědomil jsem si: Já za to vlastně nic nemám,“ notoval si s ním další ze speakerů, bojovník MMA Karlos Vémola. „Člověk musí vyhrát, to je alfa a omega. Ale speciálně v Čechách je to hlavně práce mimo ring.“

Sport Alive Awards by Tipsport Nejlepší sportovní inovace

Mobilní aplikace Sparta. (AC Sparta Praha) Nejlepší projekt s nízkým rozpočtem

Sociální fond (Florbal Židenice) Nejlepší sportovní obsah

Czechteam.tv (ČOV) Nejlepší projekt města či kraje

Olympiáda dětí a mládeže (Olomoucký kraj) Nejlepší fanouškovský zážitek

Hokejový souboj univerzit (Hokejový souboj univerzit Brno) Nejlepší partnerská aktivace

Gambrinus a šipky (Plzeňský prazdroj)

V neradostné situaci českého sportu, který zřejmě čeká další nápor těžkých časů, jsou zkušenosti dvou legend možným lékem. I na omezeném českém trhu leží stamiliony marketingových peněz, staré poměry ale už neplatí. Minuly časy, kdy společnostem stačilo mít logo na helmě. Dnes chtějí od sportovců zpět služby odpovídající online vesmíru jedenadvacátého století.

„Hledáme příběh, výjimečnost, něco, s čím se chceme propojit. Reklama není o tom, že si do médií pustím logo na deset sekund, to nikoho nezajímá,“ zdůrazňuje Silvia Vlasková z pojišťovny Uniqa.

Originální story a emoce stojí i za celosvětovým úspěchem zápasů MMA, které se z odsuzované krvavé show v kleci staly především pro část mladé generace fenoménem.

„Když jsem přišel do UFC, první mě začali učit, jak prodat sám sebe,“ líčil Vémola.

Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu, vyprávěl o propagačních videích, v nichž se Vémola proměnil v Terminátora a Václav Mikulášek alias Baba Jaga v Jokera.

„Kdyby tohle dělaly i ostatní sporty, měly by podle mě zajímavější sledovanost na velkých eventech,“ líčil Novotný. „Bylo vidět, jak lidi na Mikuláška neuvěřitelně sázejí. Uvěřili tomu, co říkal on a náš tým. Ale ne všechna kouzla fungují, to známe z Harryho Pottera...“

Ondřej Novotný o fungování Oktagonu. Kde čerpá inspiraci a jakým problémům čelí? Video se připravuje ...

Sportovci musí zaujmout, nabídnout něco víc než samotný sport.

„Musí to být propojené se zážitkem. Ve sportu je plno nadšení a emocí. Ale když o něčem rozhodujeme, je to bezmála cynický marketing. Sport není z tohohle pohledu nic víc než produkt. Je třeba otevřít dveře a společně ho vytvářet,“ naznačuje Ladislav Báča ze společnosti T-Mobile.

Na tribunách nebo v obývácích u televize je naopak síla emocí potřeba.

„Spousta sportů má televizní visibilitu, pak si to pustíte a hala je prázdná. Proč byste si to pustil, když na to nikdo nekouká,“ líčí Jiří Ponikelský, šéf ČT sport.

„Potřebujeme, aby si fanoušci našli cesty na stadiony. Není-li plný stadion, není správná atmosféra, není správný televizní přenos. Atmosféru a emoce potřebujeme mít,“ přidává se Jana Obermajerová, generální ředitelka agentury BPA, která je marketingovým partnerem Tipsport extraligy ledního hokeje.

ANKETA: Jak se vám líbila konference Sport Alive?

„Tohle je o tom, co děláme mimo ring. Potkáme se s tolika lidmi z jiných sportů, každý sport má svůj problém, jiné možnosti, které se dají přenést do jiného sportu. Takhle se buduje sport po celém světě. V Americe se taková konference děje každý víkend. Jsem rád, že se tak velká konference dělá i tady.“

Karlos Vémola, zápasník MMA

„Sdílení zkušeností, názorů je skvělá věc, to tahle konference nabízí. Jako sportovec jsem sport vnímal výhradně skrz palubovku, skrz výkon. Až v posledních letech si uvědomuju naplno, co je s ním spojeno, co všechno je potřeba obsáhnout, aby sport překročil hranice a stal se společenským tématem.“

Jiří Welsh, bývalý hráč NBA

„Myslím si, že tady něco takového chybělo. Jsem rád, že u toho partnersky jsme. Věřím, že to není poslední ročník a témata, která se tady poprvé naťukla, se budou v dalších letech rozvíjet. Bylo by dobré, aby tady konference jako platforma, kdy se potkávají média, sportovní kluby, sponzoři, nebyla jen jednou za rok. Je evidentní, že to sport potřebuje, aby tuhle těžkou dobu ve zdraví přežil.“

Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport a webu iSport.cz

„Konference pomohla tam, kde české sportovní prostředí strašně zaostává. Hraje tam spousta negativních faktorů, od kauz po různé žabomyší války. To všechno se převtěluje do vzkazu pro politiky, kteří sport neberou tak vážně, jak by ho měli brát. Myslím, že stále platí jednoduché slovo – komunikovat.“

Jiří Ponikelský, výkonný ředitel ČT sport