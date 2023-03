Rychlovka u soudu. Král se zdržel v zácpě, pak vypovídal deset minut

V kauze údajných machinací se státními dotacemi byl v pátek na druhý pokus vyslechnutý Tomáš Král, bývalý šéf hokejového svazu. Šlo o rychlovku. Na rozdíl od čtvrtečního maratonu, kdy se výpověď exministryně Kateřiny Valachové protáhla až do večerních hodin, v soudní síni strávil sotva deset minut. Proces, v němž na lavici obžalovaných sedí Miroslav Pelta, se blíží ke konci. V závěru března by mohlo dojít na závěrečné řeči zainteresovaných stran.

Král podal svědeckou výpověď již v první fázi soudního řízení. Poté, co vrchní soud vrátil kauzu zpátky k nižší instanci, musel podat doplňující svědectví. Někdejší předseda Českého hokeje měl přijít na řadu už ve středu. Ale po dvouhodinovém čekání městský soud v Praze svévolně opustil s vysvětlením, že musí vyzvednout ze školy nemocné dítě.

I v pátek nastaly komplikace. Král se zdržel v dopravní zácpě na dálnici D5, k soudu se s omluvou dostavil o 45 minut později. Předsedkyni senátu Lenku Cihlářovou především zajímalo, zda byl osloven (a kým), aby se stal členem expertní komise na MŠMT zabývající se dotacemi. „Ano, byl. Ale já bych tam nebyl nic platný. Nerozumím tomu. Za hokej jsem doporučil pana Vackeho (tehdejší i současný člen výkonného výboru). A kdo mě kontaktoval? To nevím. Někdo z ministerstva,“ vysvětloval Král.

Mimochodem, a to je často probíraným tématem u soudu, Milan Vacke byl další postavou v expertní komisi, která byla ve střetu zájmů, jelikož Český hokej byl žadatelem o dotace i následným příjemcem. „Já ale vůbec nevím, jakou přesnou částku hokej dostal. Požádali jsme o 300 milionů, přičemž jsme věděli, že ve výsledku se budeme pohybovat okolo 200. Realita byla nižší zhruba o třetinu. Místo čtyř soustředění, jsme tak udělali jen dvě,“ říkal Tomáš Král.

Za chvíli měl hotovo. Na další doplňující dotazy odpověděl většinou ve smyslu, že se dotacemi prakticky nezabýval, jelikož měl na svazu špičkové ekonomy, konkrétně jmenoval Jana Brabence.

Pátek na soudu měl přesto zajímavou dohru v reakci na čtvrteční svědeckou výpověď Kateřiny Valachové. Právní zástupce obžalované Simony Kratochvílové, bývalé náměstkyně sekce sportu na MŠMT, požádal o vyžádání knihy jízd osobního řidiče klientky z doby jejího působení na ministerstvu. A také o školní docházku Valachové dcery Petry. Zřejmým důvodem je snaha o znevěrohodnění Valachové.

A to především v části její výpovědi, ve které tvrdila, že vládní byt v Praze obývala s manželem a dvěma dcerami, což byl i jeden z hlavních důvodů, proč nechala vystěhovat Kratochvílovou. Obhajoba se však snaží poukázat na to, že manžel Valachové žil s dětmi v Brně (proto žádost o docházku) a ministryně v Praze. Údajně měla toto „rozmístění“ zmínit i v jednom z rozhovorů krátce poté, co se stala šéfkou ministerstva školství. I tento text chtějí právníci Kratochvílové doložit.

Soud se pomalu blíží ke konci. Další stání je na programu v týdnu od 27. března. Je možné, že dojde i na závěrečné řeči obžaloby a obhajoby. Pak se bude čekat na rozsudek soudního senátu v čele s předsedkyní Lenkou Cihlářovou. Jelikož se dá předpokládat odvolání jedné ze stran, bude verdikt nepravomocný a celý proces se tak znovu přesune k vrchnímu soudu.