Boj o Paříž začíná. Češky doma na ME cítí šanci, stmelil je malér ve Skotsku

Jsou blízko ke splnění velkého snu. Česká reprezentace pozemního hokeje žen dál živí naději, že se pravděpodobně jako jediný zástupce z tuzemských kolektivních sportů zúčastní nadcházejících olympijských her. Na domácím mistrovství Evropy II, který pro Češky začíná už v neděli utkáním s Ukrajinou, se mohou hokejistky v případě umístění do druhého místa dostat na kvalifikaci pro Paříž. Na turnaji v Praze patří mezi favoritky. „Věřím, že se můžeme na olympiádu dostat. Mohli bychom být inspirací pro ostatní,“ uvědomuje si reprezentační kapitánka Kateřina Laciná.

Cíl je jasný. A motivace? Obrovská. Zatím pouze jednou se český respektive československý pozemní hokej objevil na turnaji pod pěti kruhy. Z olympiády v Moskvě 1980 tehdy reprezentantky Československa přivezly senzační stříbrné medaile. Nynější český výběr má sice jako hlavní cíl účast na Hrách v Los Angeles 2028, velkou šanci jít ve stopách svých předchůdkyň má ovšem už nyní.

„Klíč známe, víme, jak se na Hry dostat, což nás obrovsky motivuje a posouvá dopředu. Pro mě je olympiáda asi jako pro každého sportovce to nejvíc. Určitě je to cíl a sen, který bych si ráda splnila,“ přeje si dvacetiletá česká reprezentantka Zuzana Semrádová.

Pozemním hokejistkám stačí „jen“ uspět před vlastními fanoušky na mistrovství Evropy II. divize a zvládnout lednovou kvalifikaci na Paříž. Na hřišti ve sportovním areálu pražské Slavie postupně vyzvou favorizovanou Ukrajinu, Polsko a Slovensko. Domácí turnaj, na který by mělo podle očekávání orgazinátorů dorazit denně mnoho set diváků, bude pokračovat vyřazovací částí. Všechny zápasy odvysílá platforma ČT sport Plus.

„Myslím si, že to možné je, pokud se na domácím šampionátu umístíme do druhého místa a postoupíme do kvalifikačního turnaje. Ten se hraje jako týmová soutěž ve skupině, ve které bychom mohli čelit TOP týmům, jako jsou Německo, Španělsko, ale pak následuje vyřazovací část a tam už se opravdu může stát cokoliv. Případný úspěch by byl nádherný,“ řekl irský trenér Gareth Grundie, jenž českou reprezentaci převzal minulý rok v dubnu.

Od té doby prošel národní tým žen výraznými změnami. Kromě značného omlazení kádru, které začalo už před dvěma roky, začaly Češky mnohem důkladněji a intenzivněji řešit přípravu. „Gareth je velký analytik. Vidí velké rozdíly ve velkém množství detailů. Na věci, se kterými jsme do jeho příchodu nebyly schopné pracovat, se nyní maximálně soustředíme. Jakmile nám všechny detaily zapadly do hry a systému, ukázalo se, že to má svůj přínos,“ nastínila Kateřina Laciná.

Kdy hrají Češky 30. 7. ČESKO – Ukrajina 18:00

1. 8. Polsko – ČESKO 19:00

2. 8. ČESKO – Slovensko 19:00 Kompletní rozpis zápasů ZDE>>>

Psychicky náročná příprava ve Skotsku

Ženská reprezentace se pod Grundiem nejprve úspěšně kvalifikovala na mistrovství Evropy druhým místem na turnaji v Irsku. V halovém hokeji ovšem vybojovala ještě větší úspěch, na mistrovství světa v Jihoafrické republice získala bronzové medaile. Byť se nyní na domácí evropský šampionát nechystají všechny majitelky bronzu, zkušené jádro z Pretorie zůstává pohromadě. Partu kolem kapitánky Laciné doplňují mladé bojovnice.

„To, co mladé holky dohánějí silou, energií a rychlostí si my zkušenější nahrazujeme větší přemýšlivostí a chytrostí ve hře. Myslím si, že máme super balanc a dokážeme si navzájem vypomoct. Pomalu si všechno sedá, akorát včas před šampionátem. Jsme ready konečně ukázat to nejlepší, co v nás je,“ věří Laciná.

Přípravu na turnaj v Praze si Češky zpestřily přípravnými zápasy s Ukrajinkami, Rakušankami a výjezdem do Skotska. Na čtyřdenní trip do země Spojeného království ale budou vzpomínat se smíšenými pocity. Reprezentantky měly na letišti ve Skotsku poměrně velký problém s bagáží.

„Zavazadla s námi nedorazila. Někdo na ně po návratu domů dokonce čekal dva až tři týdny,“ vzpomínala česká kapitánka. Českým lvicím chybělo vybavení. V podstatě si přivezly jen to, co měly v batohách. Pomocnou ruku poskytly skotské soupeřky, které jim půjčily hokejky. Další nezbytné vybavení si ale musely nakoupit, jinak by neměly v čem hrát. „Bylo to docela psychicky náročné. Řekla bych, že příprava ve Skotsku byla spíše mentální než hokejová. Na druhou stranu musím říct, že to tým dost stmelilo. Nebylo to vůbec ke škodě,“ myslí si Laciná.

Úspěšná česká reprezentantka, která si pozemním hokejem jako jedna z mála krajanek vydělává v zahraničí, má v posledních dnech přípravy ze svého týmu skvělý pocit. Už jen dolaďují detaily. Především se zkušenými parťačkami je Laciná přesvědčená o tom, že se jim olympijský sen může splnit. Devětadvacetiletá odchovankyně kbelského hokeje zároveň doufá v týmový úspěch na evropském šampionátu, který by mohl „pozemák“ dostat do většího povědomí mimo hokejové veřejnosti.

„Je to skvělá příležitost. Kdy jindy zpropagovat pozemní hokej, když ne na domácí půdě a ještě s takhle hezkým cílem v podobě olympiády. Máme na čem stavět, pokud se nám povede hezký výsledek v Praze. Věřím, že se všechny těšíme. Cíl je jasný. Užít si hokej, dosáhnout výsledku a nějak toho využít pro zviditelnění celého našeho sportu,“ připomněla Laciná.

Nejdůležitější bude podle Laciné úspěšný vstup do mistrovství proti Ukrajinkám, se kterými se Češky střetly třikrát již v přípravě. „Ani jeden ze zápasů nevyšel úplně podle našich představ. Nicméně šlo o naši první sérii zápasů, navíc to bylo po kratší hokejové pauze. Nemáme z toho tedy těžké hlavy a můžeme se díky analýze vyvarovat všech chyb. Každopádně Ukrajina je určitě favorit,“ upozornila zkušená záložnice.

Sestava české hokejové reprezentace žen pro ME II v Praze (30. 7. - 5. 8.) Brankářky

Barbora Čecháková (29), HC Slavia Hradec Králové

Kristýna Šafaříková (20), Bonner THV (Něm.) Obránkyně

Kateřina Bašová (21), HC 1972 Rakovník

Lucie Duchková (21), TJ Plzeň-Litice

Adéla Kožíšková (22), TJ Plzeň-Litice

Linda Nedvědová (17), HC Bohemians Praha

Nela Tlamsová (19), HC 1946 Praga

Kateřina Topinková (18), HC 1946 Praga Záložnice

Natálie Hájková (20), SK Slavia Praha

Adéla Lehovcová (32). SK Slavia Praha

Tereza Holubcová (22), Maine Black Bears (USA)

Kateřina Laciná (29), Braxgata Hockey Club (Bel.)

Zuzana Semrádová (20), HC 1946 Praga

Anna Vorlová (28), HC 1972 Rakovník Útočnice

Nikol Babická (24), SK Slavia Praha

Natálie Nováková (23), SK Slavia Praha

Veronika Decsy (28), HC 1946 Praga

Kamila Kopecká (18), HC Bohemians Praha Trenér: Gareth Grundie

Asistenti: Geers Frank, Tomáš Procházka

Kondiční trenér: Daniel Hejret

Fyzioterapeut: Martin Jirásek

Manažerka týmu: Tereza Fifková