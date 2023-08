O krok blíže snu. Hokejistky zabojují o olympiádu, v Praze hrají o zlato z ME

Prokázaly sílu, která se vymyká i hlavnímu cíli. S loňským nástupem Garetha Grundieho na střídačku ženské reprezentace a souvisejícím zintenzivněním přípravy si český pozemní hokej stanovil v několikaletém plánu kvalifikovat se na olympiádu v Los Angeles 2028. Jen málokdo by ještě nedávno věřil, že by se na turnaj pod pěti kruhy mohl dostat již o čtyři roky dřív. Šance je nyní ovšem velice reálná, a to zásluhou úspěšného tažení na domácím mistrovství Evropy II. divize.

Cesta do kvalifikace o Paříž byla pro národní tým jednodušší, jelikož se turnaje na hřišti sportovního areálu pražské Slavie účastní pořadatelky Her z Francie a Wales, který jako součást Velké Británie nemůže z logických důvodů samostatně reprezentovat. Na tyto okolnosti se ale sebevědomé Češky rozhodně nechtěly spoléhat a kvalifikační turnaj si chtěly zasloužit odvedenými výkony, což se podařilo.

„Před turnajem jsme si jako hlavní cíl určily postoupit do horního kříže, což při postupu Francie a Walesu z druhé skupiny znamenalo cestu do olympijské kvalifikace. Ve chvíli, kdy jsme si postup zaručily, z nás spadl velký tlak. Ve skupině jsme ukázaly naši sílu nejen na hřišti, ale i mentální odolnost, která byla pravděpodobně klíčová. Už teď je to pro nás nádherný okamžik, který jsme ještě nezažily,“ řekla kapitánka Kateřina Laciná.

Parta kolem zkušené záložnice, kterou irský kouč s kolegy výrazně doplnil mladými hokejistkami, na hřišti ve sportovním areálu pražské Slavie nejprve vybojovala cennou remízu s Ukrajinkami (1:1). Po bitvě s favorizovaným soupeřem zvládly české lvice také klíčovou výhru nad Polkami (3:1). Na závěr skupiny musely doslova rozstřílet outsidera ze Slovenska. Češky vyhrály 14:0, díky čemuž o gól přeskočily Ukrajinu, ovládly základní část a zajistily si účast v lednové kvalifikaci.

„Ta se hraje jako týmová soutěž ve skupině, ve které bychom mohli čelit TOP týmům, jako jsou Německo, Španělsko, ale pak následuje vyřazovací část a tam už se opravdu může stát cokoliv. Případný úspěch by byl nádherný,“ má jasno trenér Grundie ještě před evropským šampionátem.

Expert z Irska může mimochodem už v sobotu dovést Češky ke zlatu z domácího mistrovství. Do finále se probojovaly po těsné výhře 1:0 nad Walesem. O vítězný gól se až v závěru postarala osmnáctiletá Kateřina Topinková. Klíčovou roli ovšem bezpochyby sehrála brankářka Barbora Čecháková, která zlikvidovala řadu nebezpečných šancí Walesanek.

„Nebyl to nejhezčí zápas, ale bojovnost vyhrála. Věřím na to, že když druhý tým nedá jasné šance, tak má smůlu, nám se ukáže štěstí a my můžeme vyhrát. Postup je krásný. Ukázala se dřina, kterou tým prošel. Věřím, že ve finále si jdeme pro zlato,“ je přesvědčená ostřílená gólmanka z Hradce Králové.

Byť pozemní hokejistky ještě čeká souboj o celkový triumf na pražském turnaji, především zkušené hráčky si uvědomují, že před nimi stojí jedinečná šance si splnit velký sen.

„Takovou výzvu a příležitost jsme před sebou nikdy neměly. Pro mě osobně je to ohromná hnací síla a rozhodně i cíl,“ přiznala útočnice Veronika Decsy. Osmadvacetiletá sportovkyně se k národnímu týmu vrátila po dvou letech od vážné nehody na motorce, při které přišla o otce.

Decsy má o to větší motivaci společně se zkušenými parťačkami vštípit olympijskou myšlenku i mladším spoluhráčkám, které by měly postupně přebírat zodpovědnost u reprezentace. Jednou z nich je také sedmnáctiletá obránkyně Linda Nedvědová, jež si na šampionátu připsala premiérový gól v reprezentaci.

„Za první góly se u nás platí, ale je to úžasný. Holky ze mě byly taky nadšený. V tomhle je podpora týmu naprosto skvělá. Cítím se na turnaji opravdu dobře,“ usmívala se Nedvědová. „Určitě bych si přála, abych byla vybraná do týmu, který bude hrát o olympiádu. Je to velká příležitost.“

Emoce z postupu do finále a olympijské kvalifikace se nyní mísí i v Laciné. „Je to neuvěřitelný a naprosto úžasný pocit. Šly jsme krůček po krůčku a zatím si plníme všechno, co jsme chtěly. My a ani veřejnost se nemusí na nic vymlouvat. Vyhrály jsme si, za čím jsme si šly. Vyhrát ještě finále domácího turnaje by byla krásná třešnička na dortu,“ zářila kapitánka, která si před semifinále převzala dres za 100 odehraných zápasů v reprezentaci.