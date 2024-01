Šéf NSA Šebek: Putinovy Hry bez Čechů! Hudáček? Ukázal se hlas lidu, jsem rád

Předseda NSA Ondřej Šebek nemá z rozhodnutí MOV ohledně účasti Rusů na OH v Paříži radost • ANNA BOHÁČOVÁ / MFDNES + LN / Profimedia

Trucpodniky, které hodlá letos zorganizovat režim Vladimira Putina, budou bez účasti byť jediného českého sportovce. Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek slibuje, že se o to postará. „Pevně věřím, že o tom nikdo neuvažuje,“ říká.

Zatím není jisté, kolik ruských sportovců bude startovat na olympiádě v Paříži poté, co MOV koncem loňského roku vyzval mezinárodní federace, aby jejich start za předem stanovených podmínek umožnily. Režim Vladimira Putina každopádně už připravuje dvě mamutí multisportovní akce.

V červnu se v Kazani uskuteční tzv. Hry BRICS, tedy hospodářského sdružení států, do kterého patří Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, Írán, Saúdská Arábie, SAE, Argentina, Egypt a Etiopie s tím, že budou pozvány i další země.

V září se pak do Moskvy a Jekatěrinburgu chystají Hry přátelství, pro něž Rusové sní o účasti 137 zemí, soutěžit se má v 27 sportech od basketbalu, atletiky a plavání po plážový fotbal či akrobatický rockenroll. Pozvánku chtějí Rusové opepřit bombastickými prize money, na něž plánují vydat v přepočtu 1,2 miliardy korun.

„Já doufám, že nikdo z České republiky se této akce účastnit nebude, že budou mít všichni hlavu na krku a ani je nenapadne o tom přemýšlet,“ říká šéf NSA Šebek. „Pokud by tomu tak bylo, budeme se snažit v rámci možností tomu zabránit. Je velmi pravděpodobné, že Rusové budou lákat sportovce na velmi zajímavé prize money. I účast jednoho sportovce, který by podlehl vábení peněz, by dehonestovala celý český sport.“

Hry přátelství mají pro české sportovce velmi neradostnou historii. V roce 1984 byly, jako nechvalně známá Družba, organizovány po celém tehdejším sovětském bloku poté, co se většina států v jeho vlivu přidala k bojkotu olympiády v Los Angeles.

NSA dlouhodobě doporučuje českým sportovcům, aby se akcí na území Ruska či Běloruska, státům zodpovědných za krvavé vraždění ve válce na Ukrajině, neúčastnili. A podobně je naladěná i značná část veřejnosti, jak nedávno dokázal případ slovenského hokejového brankáře Júliuse Hudáčka, který dřív působil v KHL a z extraligového Kladna se po protestech fanoušků musel brzy pakovat.

„Ukázal se hlas lidu. I ti fanoušci byli natolik uvědomělí, že dali jasně najevo, že bude důležitější občanský postoj, než preference sportovního úspěchu. Jsem rád, že se to vyřešilo během krátké doby,“ řekl Šebek.

PUTINOVY HRY

HRY BRICS

Termín: 12. – 23. června

Místo: Kazaň

HRY PŘÁTELSTVÍ

Termín: 15. – 29. září

Místo: Moskva, Jekatěrinburg