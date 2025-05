Fiala chce start Tour i fotbalové EURO v Česku: Není důvod držet se při zemi

Fotbalové EURO v Česku? Premiér Petr Fiala je pro. „Jsem přesvědčen, že bychom se skvěle osvědčili jako spolupořadatelé fotbalového mistrovství Evropy,“ řekl ministerský předseda na konferenci v pražském kongresovém centru O2 universum.

Jde o výhled do vzdálenější budoucnosti, protože v současné době v Česku neexistuje stadion, na kterém by se kontinentální šampionát mohl hrát.

„Jsou to smělé plány. Zatím nesplňujeme kritéria, která UEFA má, aby nás do toho programu vůbec mohli zahrnout. Ale určitě budu rád, pokud asociace s vládou najde řešení, jak sem mistrovství Evropy dostat,“ reagoval Erich Brabec, technický ředitel FAČR.

Místa dvou příštích kontinentálních šampionátů jsou známa. V roce 2028 se bude hrát ve Velké Británii a Irsku, v roce 2032 v Itálii a Turecku.

Česko zatím vhodnou arénu nemá, v budoucnosti se to však může změnit. Sparta plánuje na Strahově nový stadion s kapacitou 35 000 diváků, stavět se má začít v roce 2030. O rozšíření svého stánku ve Vršovicích zvažuje Slavia. V běhu je taky příprava Nových Bazalů, jejichž plánovaná kapacita 20 000 diváků by ale na akci typu EURO nestačila.

„Kritéria se pořád zpřísňují, uvidíme, co to bude za těch deset, patnáct let. Věřím tomu, že Spartě se podaří stadion vybudovat v co nejkratším čase. UEFA může mít kritéria přísnější. Možná nebude stačit pětatřicet, bude to muset být pro padesát. Každopádně bych jedině uvítal, kdybychom tady EURO mohli mít,“ uvedl Brabec. „Vnímám, že politici mají o sport zájem. Výstavba nejen jednoho stadionu s touto kapacitou, ale třeba dvou by mohla pomoct České republice.“

Návod z Polska

Divokou kartou pro možné úvahy o pořadatelství fotbalového mistrovství Evropy je případná výstavba stadionu v Brně. Tam se však město už uvázalo k výstavbě multifunkční arény s předpokládanými náklady 5,75 miliardy korun, kterou bude využívat hokejová Kometa.

„Je vidět, že bohatí lidé v České republice mají zájem o sport, o fotbal konkrétně. Vstupují do struktur fotbalových klubů. To přináší i příslib toho, že by měli zájem se podílet na budování infrastruktury,“ říká Brabec. „Do infrastruktury toho ze státních peněz za poslední roky moc nešlo. Národní stadion zatím není.“

Nejbližší volný termín pro EURO je v roce 2036, o který má zájem Polsko s rozsáhlou sítí moderních stadionů. Kandidaturu však zvažuje jako sólový kandidát.

„Poláci to měli v roce 2012 s Ukrajinou, fungovalo jim to. Obrovsky jim vzrostla infrastruktura, co se týče stadionů, ale i dálnic, vybudovaly se hotely. Myslím, že by to mohl být i návod pro naši republiku,“ uvedl Brabec.

Fiala taky zmínil možnost, že by Česko uspořádalo spektakulární úvodní etapu Tour de France. „Mohu potvrdit, že Česká republika je připravena na jednání o možnosti uspořádat u nás prestižní Grand Départ. Měli bychom se snažit, aby se tyto naše ambice proměnily ve skutečnost, i když se mohou jevit jako vzdálené,“ řekl Fiala.

Ministr financí Zbyněk Stanjura na konferenci deklaroval, že do sportu letos šlo ze státního rozpočtu osm miliard korun a dalších 850 milionů na odstraňování škod po povodních. Sdělil, že obce vynaložily 27 miliard na infrastrukturu.

„Víme, že peníze nestačí, že je třeba dosáhnout klíčových legislativních změn, především zákona o sportu,“ řekl Fiala.