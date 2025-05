Nedostatečný pohyb Čechů: stát stojí 40 miliard ročně. Vznikne už ministerstvo sportu?

Prezident Petr Pavel zvládnul vodácký maraton, a rád se hýbá i na svých výjezdech po krajích.

„Když mám jednání se starosty, uděláme si to radši s procházkou na kopec. Každému dalšímu prezidentovi nebo prezidentce bych doporučoval, aby sportovali,“ řekl Pavel během Národní konference o podporu sportu a pohybu v v pražském kongresovém centru O2 universum.

Zdaleka ne každý je ale jako prezident. Podle dat Deloitte je v Česku 1,65 milionu lidí s nedostatečnou pohybovou aktivitou. S tím je spojený nárůst některých onemocnění a ekonomické ztráty, které přesahují 40 miliard korun ročně.

„Přímé náklady na léčbu těchto onemocnění pro zdravotní systém činí 6,4 miliardy korun ročně,“ prozradil Jan Kudlák ze společnosti Deloitte.

Dalších 35,5 miliard představují ztráty české ekonomiky například kvůli častějším absencím lidí s nedostatkem pohybu v zaměstnání. „Dohromady mluvíme o nějakých 42 miliardách korun ročně jako dopadu neaktivity na ekonomiku,“ upřesnil Kudlák.

Hýbat se je normální, řekl prezident

Sport naopak podle analýzy Deilotte generuje 100 000 pracovních míst a do ekonomiky nese 177,6 miliardy korun ročně. Veřejné finance díky sportu získávají ročně 27,7 miliardy korun.

Podpora sportu ze státního rozpočtu je letos na hranici 7,9 miliardy korun. Další prostředky v hodnotě jedné miliardy do něj tečou přes další ministerstva.

„Klíčová je podpora investic. Chci pochválit naše obce, které vloni vynaložily 27 miliard,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Sport má zatím v zemi jako ústřední správní úřad na starosti Národní sportovní agentura. V české legislativě ale stále chybí komplexní zákon o sportu, který by umožnil fungování ministerstva sportu. „Jsme k tomu nejblíže v historii samostatné České republiky,“ sdělil poslanec Karel Haas.

Jedním z nejvážnějších společenských problémů zůstává rostoucí počet obézních dětí a mládeže s nadváhou.

„Je to hlavně o tom, aby se to dětem nezprotivilo. Aby rodiče dali najevo, že hýbat se je normální. Hlavní je začít a vytvořit v nich návyk, že hýbat se je fajn,“ řekl prezident Pavel, který má pro děti vzkaz: „Nedělejte sport proto, že byste chtěli být ze všech nejlepší. Sport je hlavně o tom, že to je radost.“

Silnou stránkou českého sportu je pořádání velkých sportovních akcí. Premiér Fiala potvrdil, že se vedou jednání o možnosti uspořádání Grand Départ, úvodní etapy cyklistické Tour de France, v Česku. Zároveň podpořil myšlenku spolupořádání evropského šampionátu ve fotbale. V tuhle chvíli pro takový projekt v zemi schází vhodný stadion. První volný termín je v roce 2036.