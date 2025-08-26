Chystá se velkorysá rekonstrukce sportovního centra v Nymburce. Z katakomb opět vzor?
V ruinách někdejší celosvětové slávy leží sportovní centrum v Nymburce. Brzy však bude líp. V horké letní úterý do zastaralých prostor někdejší československé chlouby přijeli vládci sportu i premiér Petr Fiala. První etapa velkorysé rekonstrukce se blíží. „Vidíme stav, který byl vyhovující před desítkami let,“ vystihl to ministerský předseda.
Vrhačská místnost uprostřed katakomb sportovního centra v Nymburce vypadá stejně skromně jako všechno kolem. Ne, že by se tu nedalo trénovat. Pán čas tady však bez kontroly řádil už příliš dlouho.
„Tady to tedy vypadá…“ procedil premiér Fiala, když malou místnůstku opouštěl dvířky příliš malými na to, aby jimi ramenatí vrhači zcela pohodlně prošli.
Kdysi byl Nymburk vzorem pro sportovní svět. Českoslovenští reprezentanti měli tehdy doma špičkové podmínky. Bylo to však hodně dávno.
„Naši soupeři taková centra mají, ne jedno. Zdejší středisko je 70 let staré. V rozkvětu bylo, když se zde odehrávala příprava na olympijské hry v Mnichově,“ vysvětloval Fialovi během návštěvy Jan Boháč, předseda České unie sportu. „Jsou tady některé trubky ze sedmdesátých let, kdy se dělala první ucelená koncepce střediska pro přípravu na Mnichov 1972.“
Po víc než půl století do doby rozkvětu se konečně připravuje změna. Je připravena dlouhodobá revitalizace areálu, práce jsou rozděleny na tři etapy a zahájení té první už se blíží. Vznikne během ní například odhodiště pro oštěpaře, novostavba krytých sdružených sportovišť pro atletiku a pálkové sporty, tréninkové centrum pro halové míčové sporty nebo nové metodické a ubytovací centrum.
„Vláda prostřednictvím NSA investuje do první etapy osm set milionů korun během příštích tří let, ČUS přidá 150 milionů ze svých prostředků, což je dobrý příklad společné odpovědnosti státu a sportovního prostředí,“ uvedl Fiala. „Jde o to, abychom tady měli špičkové podmínky, špičkové technické vybavení, lékařské zázemí, ubytovací kapacity, všechno na úrovni, aby se naši sportovci měli šanci poměřovat s těmi nejlepšími. Národní sportovní centrum v Nymburce je sice legendární, ale dnes tyto podmínky nesplňuje.“
Minimálně 7,9 miliard pro sport i příštím roce
Součástí první etapy bude i zázemí pro high-performance program, který umožní aplikovat vědecké poznatky do vědeckého tréninku. Bude třeba vybudovat i inženýrské sítě. Česká unie sportu na přípravě projektu pracuje už přes rok. Je vydáno i stavební povolení a čeká se jen na obdržení rozhodnutí o přidělení dotace.
„Můžu říct za celý sport, že jsme se všichni shodli, že Národní sportovní centrum v Nymburce potřebujeme,“ ujistil Železný, který při návštěvě dělal premiérovi průvodce.
Další poměrně dobrou zprávou pro sportovní prostředí je Fialův slib, že ze státního rozpočtu půjde i v příštím roce minimálně 7,9 miliardy korun.
„Letos má sport k dispozici rekordních téměř osm miliard korun a budu prosazovat, aby tato částka v příštím roce zůstala minimálně zachována nebo ideálně byla navýšena,“ uvedl Fiala. „Máme problémy s tím, že děti dostatečně nesportují. To s sebou nese spoustu dopadů, vyšší náklady na zdravotní péči. Nejlepší cesta, jak tomu předejít, je podpora sportu.“
Prostředky ze státního rozpočtu pro Národní sportovní agenturu, která peníze rozděluje, jsou však stále přibližně na třetině částky ve srovnání s ministerstvem kultury.
„Podpora sportu i kultury by měla být vyvážená,“ řekl předseda ČUS Jan Boháč.
Sportovní prostředí dlouhodobě volá i po vzniku ministerstva s vlastní rozpočtovou kapitolou. Fiala podobné názory zatím nesdílí.
„Nebyl jsem stoupenec NSA. Dnes si myslím, že NSA je instituce, která se osvědčuje, a která má důvěru sportovního prostředí. Soustředit se na vytváření dalšího úřadu, to není ta klíčová věc, která sportu opravdu pomůže,“ řekl Fiala.