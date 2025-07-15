Jardo, jsi větší dříč, říká Baroš. Jágr: Ty větší talent. Legendy se těší do Ostravy
Už za měsíc to vypukne. Pro Ostravu to bude vrcholný zážitek. Při ojedinělé Noci s legendou se místní ikona Milan Baroš potká s Jaromírem Jágrem! Slavní sportovci, bývalý fotbalista a hokejový velikán, se sejdou 8. listopadu v multifunkční aule GONG. Sportovní příznivce čeká večer plný inspirace, ale i humoru. Oba jsou totiž skvělí vypravěči. Jak se těší? Co si cení jeden na druhém? A jaké očekávají ohlasy? O tom mluví ve společném dvojrozhovoru. Vstupenky jsou stále k dispozici, i když už rychle mizí.
Oba už se potkali před necelým rokem v Praze. Lidé v zaplněném O2 universu se náramně bavili. Svůj ojedinělý příběh vyprávěl Jágr, druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL. Baroš byl hostem. Teď si role prohodí. Nejslavnější český sportovec dorazí do místa, kde je místním sportovním Bohem právě vítěz Ligy mistrů.
„Jardo, těším se na tebe. Minule byla Noc s legendou v Praze, teď je v Ostravě – tak ti ukážu pořádné město,“ směje se patriot Baníku.
Jak vnímáte jeden druhého?
Baroš: „Jarda je velká osobnost. Myslím si, že pro každého sportovce v Česku je právě on největší sportovec, kterého jsme tu kdy měli.“
Jágr: „Bary je střelec. Spolu s Honzou Kollerem nejlepší útočník generace, kterou jsem rád sledoval. To byla doba, kdy Vláďa Šmicer a Karel Poborský pomalu končili. A přicházel právě Bary. Pamatuju si hlavně evropský šampionát 2004, kdy dal nejvíc gólů na turnaji. To bylo úžasný. Milan byl taky fotbalista, který dokázal skloubit sport se zábavou. A to je mi blízké. Myslím si, že by si člověk měl užívat života a je fajn to kombinovat. Spojení sportu a zábavy je skvělá věc.“
Noc s legendou je poprvé v Ostravě. Jak vnímáte Ostravsko?
Baroš: „Mám ho moc rád. V Ostravě jsou lidé přímí, ničeho se nebojí, a hlavně – svou Ostravu si chrání. Jako publikum a fanoušci jsou fantastičtí.“
Jágr: „Myslím si, že tam žijí skromní a vděční lidé. Dokážou si vážit někoho, kdo něco dokázal, a umí mu to říct. Nestydí se. Oproti Čechům, kde se to spíš neříká. Protože lidi mají pocit, že by se ponižovali. Na Ostravsku jsou bezprostřední.“
Jakou sportovní vlastnost máte společnou?
Baroš: „Lásku ke sportu. Oba jsme ho dělali od malička a celý život. Ta vášeň je nám společná.
Jágr: „Pracovitost. Snahu být co nejlepší v tom, co děláme, ale zároveň mít z toho radost a zábavu. To máme společné.“
A co na tom druhém obdivujete?
Baroš: „Píli, vůli a hlavně za to, že pořád hraje. Vydržel tak dlouho, je vidět, že sport miluje. A i když to muselo hodně bolet, zvládal letní přípravy a ukázal, že je stále platný pro tým. Za to má opravdu můj obdiv. Je to světový unikát.“
Jágr: „Kombinaci fotbalu, emocí a radosti ze hry. Právě to chce fanoušek na hřišti vidět – radost, smutek, vzestupy i pády. Pro sportovce to není vždy ideální, protože to bere energii, ale pro diváky je to zážitek. Ten jim Milan pravidelně doručoval.“
Co byste si vzali jeden od druhého?
Baroš: „Dlouhověkost a dřinu. Že chodil trénovat i v noci. Já měl hodně talentu, takže jsem nemusel tolik dřít. Jako kluci jsme sice běhali venku, ale Jarda byl na stadionu a makal. Určitě měl hodně talentu, ale ještě víc dřel. Všechno si vydřel. Neznám asi nikoho, kdo by tak moc makal.“
Jágr: „Každý máme svou cestu. On je spokojený s tím, co dosáhl, já taky. Důležité je trefit správný sport. Bylo by špatné, kdybych já hrál fotbal a on hokej – to by možná žádná Noc s legendou ani nebyla.“ (smích)
Největší rozdíl? Asi v píli
Jaký úspěch vaše kamaráda vás napadne jako první?
Baroš: „Nagano. Bylo mi šestnáct nebo sedmnáct, finále jsme sledovali ráno ve Viganticích v hospodě. Obrovský zážitek. Na to se nedá zapomenout.“
Jágr: „Vyhrál Ligu mistrů, to je jasné. Ale jako fanouška českého fotbalu mě nejvíc bavily jeho góly v reprezentaci. Hlavně Euro 2004 – krásné zápasy, góly proti Holandsku, prostě kvalita. Tam jsme dominovali.“
Jaromíre, pamatujete si i jeho hattrick za Baník na konci kariéry? Na Twitter jste tehdy napsal: Baroš je borec.
Jágr: „Jasně, že si to pamatuju. V české lize je těžké vrátit se domů a hned něco ukázat. On měl velká očekávání na zádech a vstřelit hattrick, to není jen tak. Naše liga má kvalitu, ale on to dokázal. Přál jsem mu to a zasloužil si to.“
V čem jste nejvíc rozdílní?
Baroš: „Asi v píli. Jarda je větší dříč než já.“
Jágr: „A Milan je zase větší talent než já. Ten mu dovolil i věci v životosprávě, které já bych si nemohl dovolit. Já když dva dny nic nedělám, jsem úplně mimo, moje tělo je jako stroj – musí pořád běžet. Jemu naopak odpočinek možná prospívá.“
Proč je vůbec Noc s legendou právě v Ostravě?
Jágr: „Upřímně – říkal jsem si, že už další dělat nebudu, aspoň ne hned. Ale Ostrava je kvůli Barymu výjimka. Myslím si, že si to zaslouží, jeho kraj ho miluje. Věřím, že bude vyprodáno a lidé si to užijí. A hlavně – když jsme měli Noc s legendou v Praze, Bary mě překvapil, jak dobře mluvil. Dokázal situace výborně popsat a věřím, že to může být inspirace pro rodiče i děti. Má správný přístup k fotbalu a může poradit, jak se stát výborným sportovcem.“
Jaká bude podle vás atmosféra?
Baroš: „Ostraváci jsou vděční a fandí naplno. Bude skvělá atmosféra, navíc přijde hodně mých známých.“
Jágr: „Čekám hlasité publikum, spíš hlasité. Už v Praze bylo vidět, když dorazili jeho fanoušci, že to má úplně jinou energii. V Ostravě to bude ještě silnější.“
V Ostravě proběhne další akce Noc s legendou • Foto pro Sport: VDN Promo